連日低溫...山友獨自下山失聯14天 高中同學懸賞30萬元尋人

來自宜蘭的52歲李姓山友上月23日參加登山團，從瑞穗林道欲攀登南三段，24日自認體能無法負荷山路，便獨自下山，沒想到就此失聯。李男的親友、同學除了募款請民間單位持續搜救，也集資懸賞30萬元，只要找到人就有這筆獎金，也拜託山區尋人高手及其他山友協尋，讓李男早日回家。

據了解，李男有充足的登山經驗，在24日當天早上7點多，他與領隊討論後，考量體能不足，決定自己獨自下山，要從南三段瑞穗林道31公里撤到19公里處，再請路過山友幫忙載送下山，卻到現在都不見人影。隨著冷氣團南下，山區常有間歇性降雨又氣溫低，讓親友感到非常著急。

花蓮縣消防局第三大隊長呂冠辰指出，上月29日獲報後組成山搜小組搜救，現在已過了7天黃金搜救期，改由民間團體主導，有3個民間登山團體協助搜救，親友也聯繫有山區搜救經驗的捷克「跑山獸」幫忙，盼有好消息。

李男的高中同學林先生伸出援手，召集4、50個親友 、同學集資30萬元，透過網路公布懸賞訊息，不管是協尋單位還是個人，只要找到李男就能拿到這筆獎金，即日起生效，希望能將好友帶回來。貼文一出，許多網友都留言集氣，希望能平安獲救。

呂冠辰說，搜救隊針對李男的習慣、登山經驗及手機定位資料等，針對10至32公里最容易滑落的區域、路徑、獵徑等處加強搜尋，也在天候許可下，申請5架次空勤直升機協助，但目前都沒有找到。