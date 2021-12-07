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垂降90米懸崖只為救牠 「歐告」深情搖尾謝搜救隊

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

南投埔里桃米里居民飼養的米克斯犬「歐告」日前上山追猴玩耍，反被猴戲，還失足墜崖，飼主聽見牠哀鳴，雖知牠還活著，但因谷深90米而無力救援，「歐告」在谷裡餓了3天，神鷹搜救隊員聽到後，於心不忍，以繩索垂降伸援，忙了3、4個小時，總算將30公斤重的牠從山谷裡背了出來，完成這個特殊的救援任務。

神鷹山區搜救隊指出，米克斯犬「歐告」是飼主從台中的動保團體領養來的，養了3年多，感情深厚，而因住在埔里桃米坑山附近，平時最愛陪著主人上山散步，看到猴子還會去追趕玩耍，未料前幾天又去追猴群，沒想到反而被戲弄，還不小心跌落山谷，主人當時急朝山谷喊叫，「歐告」有吠叫回應，這才比較放心。

過去「歐告」也有發生類似情形，但重達30公斤的牠體格強壯、精力旺盛，總是能自行脫困返家，因此飼主起初以為會跟之前一樣，未料苦等3天卻等不到狗，趕緊重回事發地呼喊，「歐告」也哀鳴回應，雖確認牠沒事，但牠摔落的地方，山壁幾近垂直，目測粗估約90米，飼主根本無力救援，令其相當苦惱。

神鷹搜救隊總教練劉俊修說，飼主返家後聯繫當時領養的動保團隊，盼能提供協助，但因對方無相關搜救技能跟裝備，只能透過管道向熟識的台南救難團體求助，台南團體因此通報他，盼其協助，而他認為那也是一條寶貴生命，於心不忍，告知隊員相關狀況，其他人也熱心自主參與搜救，共同執行這個特別的救援任務。

神鷹搜救隊人員昨下午以繩索垂降下切至90米深山谷，落地發現「歐告」被困在2米深山溝，無法自行爬出；劉說，餓了3天的「歐告」看到他們，知道是救星來了，被救出後開心搖尾黏著他們致謝，他們也才發現牠是條大狗，只好揹著牠吊掛爬回山稜，前後忙了3、4個小時總算完成任務，也讓「歐告」重獲自由。

米克斯犬「歐告」被猴戲，失足摔落90米深崖，還掉進2米深的山溝受困。圖／神鷹山區搜救隊提供
米克斯犬「歐告」被猴戲，失足摔落90米深崖，還掉進2米深的山溝受困。圖／神鷹山區搜救隊提供
米克斯犬「歐告」在谷裡餓了3天，被救出後開心黏著搜救隊員不斷搖尾，像是在對搜救人員致謝。圖／神鷹山區搜救隊提供
米克斯犬「歐告」在谷裡餓了3天，被救出後開心黏著搜救隊員不斷搖尾，像是在對搜救人員致謝。圖／神鷹山區搜救隊提供
米克斯犬「歐告」被救出後，黏著搜救隊人員開心搖尾，甚至深情對望，像在對他們致謝。圖／神鷹山區搜救隊提供
米克斯犬「歐告」被救出後，黏著搜救隊人員開心搖尾，甚至深情對望，像在對他們致謝。圖／神鷹山區搜救隊提供

米克斯 動保團體 埔里

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