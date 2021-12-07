3個月女嬰死亡 阿嬤內疚介紹無照保母給媳婦送托

基隆市1名3個多月大女嬰，由無保母證照的林姓婦人照顧時死亡，檢察官今天相驗死因調查案情。女嬰的祖母說，認識林婦很多年，看到她幫別人帶孩子，帶得不錯，建議媳婦讓她帶孫女。現在發生這種事，變成這樣子，真得很內疚。

林姓婦人與丈夫受托照顧5名嬰幼兒，昨天凌晨疑3個多月大女嬰哭鬧，林婦抱下樓時，不慎讓女嬰的頭部撞到扶手。天亮後林婦餵奶，發現女嬰癱軟，送醫不治。檢察官今天近午前往殯儀館相驗，調查有無虐嬰、延誤就醫情形，追究刑責。

女嬰的祖母在殯儀館時說，和林婦是鄰居，認識很多年了。因為看到她有在幫別人帶孩子，就介紹給媳婦，讓她帶孫女，不知道會變這樣，真的很內疚，邊說邊拭淚。

女嬰的祖母說，林婦事後解釋，昨天凌晨4點多抱女嬰起來餵奶時，女嬰的頭有撞到樓梯的扶手，不知是真是假。小孫女的傷痕感覺很嚴重，頭部有大片瘀青，眼眶下方也瘀青，醫師診斷證明寫頭顱骨折，眼瞼出血。

她猜想發生「撞頭」意外後，林婦可能不以為意、不緊張，等到發現不對勁，打電話給她媳婦時，孩子已經「軟趴趴」。媳婦要林婦趕快送醫，別等救護車，直接坐計程車載去。送進基隆長庚時，小孫女全身癱軟，臉部發青，已無呼吸。醫師急救後恢復呼吸，改送林口長庚，又急救兩次，仍宣告不治。