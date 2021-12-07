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只因請假被拒不告而別 外籍女看護涉遺棄被起訴
28歲印尼籍女看護「亞蒂」去年3月起受僱，24小時照顧生活無法自理的林男，疑因欲請假遭雇主拒絕，今年9月18日凌晨，趁無人注意，收拾行李自行離去。嘉義地檢署今偵結，依遺棄罪嫌起訴女看護。
起訴書指出，28歲印尼籍看護「亞蒂」去年3月16日起，受雇用24小時照顧有脊椎性肌肉萎縮症的林男，因林男有慢性呼吸衰竭併缺氧症狀，僅能控制臉部及手指肌肉，隨時需他人協助看護，為無自救能力之人。
她明知依契約有扶助、保護林男義務，然因欲請假而遭雇主拒絕，於今年9月18日凌晨1時許，趁無人注意，即收拾行李自行離去，棄置林男於住處床上不顧，後林男因喊呼未獲回應，遂使用手機語音功能撥打住處室內電話，林母才發現亞蒂不在家。
林男氣不過，向警方報案，控告女看護遺棄罪。據悉，年約20多歲林男還在就讀大學，會這麼生氣是因為看護已不是第一次不告而別，由於林男生活無法自理，戴著的呼吸器若脫落、故障或未及時加水維持機器運轉，就會有窒息的生命危險。雖然看護離開後仍回仲介公司，但林男仍堅持提出告訴，警方依法送辦。
檢方偵訊時，「亞蒂」坦承不諱，檢察官今依遺棄罪嫌提起公訴。
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