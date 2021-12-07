瓦斯罐未排空後就回收 高雄清潔隊資源回收車冒煙悶燒

高雄市環保局表示，鹽埕區清潔隊昨天完成轄區資源回收物清運後，將資收物載回停車場進行分類作業，晚上10點25分發現載運資收物的車輛突然冒出白煙，現場工作人員立即將回收物缷出，經灑水降溫後，已無冒煙狀況，所幸未造成人員及車輛損害。事後清理發現回收物品內混有瓦斯罐。

高雄市環保局環衛科長陳偉德表示，未用完的瓦斯罐在運輸過程當中，可能會因為碰撞、摩擦產生火花，載運物品中若有其他易燃物品，可能會造成資收車或是資收場燜燒，除會造成機具損害，也有可能危及基層工作人員安全。