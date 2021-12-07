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瓦斯罐未排空後就回收 高雄清潔隊資源回收車冒煙悶燒

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導

高雄市環保局表示，鹽埕區清潔隊昨天完成轄區資源回收物清運後，將資收物載回停車場進行分類作業，晚上10點25分發現載運資收物的車輛突然冒出白煙，現場工作人員立即將回收物缷出，經灑水降溫後，已無冒煙狀況，所幸未造成人員及車輛損害。事後清理發現回收物品內混有瓦斯罐。

高雄市環保局環衛科長陳偉德表示，未用完的瓦斯罐在運輸過程當中，可能會因為碰撞、摩擦產生火花，載運物品中若有其他易燃物品，可能會造成資收車或是資收場燜燒，除會造成機具損害，也有可能危及基層工作人員安全。

環保局呼籲民眾，高壓瓶罐像是瓦斯罐、殺蟲劑、噴漆、髮膠罐等，務必將罐中的殘氣完全排出後，再送回收。並於回收時，一定要提醒清潔隊員有排出高壓瓶罐的回收物。另外若有回收其他危險品，如打火機、電池等，也要一併告知清潔隊員，方便清潔隊員分開處理，避免類似的悶燒意外再次發生。

高雄市鹽埕區清潔隊資源回收車突然冒出白煙，現場工作人員立即將回收物缷出灑水降溫，事後清理發現回收物品內混有瓦斯罐。圖／高雄市環保局提供
高雄市鹽埕區清潔隊資源回收車突然冒出白煙，現場工作人員立即將回收物缷出灑水降溫，事後清理發現回收物品內混有瓦斯罐。圖／高雄市環保局提供
高雄市鹽埕區清潔隊資源回收車突然冒出白煙，現場工作人員立即將回收物缷出灑水降溫，事後清理發現回收物品內混有瓦斯罐。圖／高雄市環保局提供
高雄市鹽埕區清潔隊資源回收車突然冒出白煙，現場工作人員立即將回收物缷出灑水降溫，事後清理發現回收物品內混有瓦斯罐。圖／高雄市環保局提供

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