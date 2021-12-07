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女看完電影不見手拿包 警助尋回保萬元現金

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

陳女與員警合影。圖／新莊警分局提供
陳女與員警合影。圖／新莊警分局提供
新北市新莊區一名31歲陳姓女子，周日下午看完電影準備離場，發現「手拿包」不見了。她焦急地折返回影廳察看仍沒找到，趕緊向轄區警報案。昨天轄區警陪同調閱監視器畫面，發現是陳女下車時，不慎掉落在停車場上幸好清潔員撿到交還，檢視包內證件、萬元現金沒短少，陳女採買飲料向警致謝。

據了解，陳女周日下午與家人到新北市新莊區晶冠廣場看電影。孰料，看完電影眾人陸續離場，她與家人依循指示方向離去，忽然發現自己一只COACH手提包不見了。因手提包內有1萬2600元現金、加上信用卡、證件等，讓陳女十分擔心。

警方表示，當下陳女十分焦急，她沿著離場方向，折返回影廳座位找尋，卻仍沒找到，趕緊向轄區警報案。值班警受理先協助陳女掛失相關證件，並電洽晶冠廣場詢問，但沒有民眾拾獲，眼見廣場管理員皆已下班，無法調閱監視器，給予安撫之後先請她回家休息。

昨天轄區五工所長汪佐凌得知，主動聯繫陳女並與員警孫正諭陪同，一起前往晶冠廣場調閱監視器，這才確認是陳女在看電影前，於地下停車場下車，不慎把手提包掉落在地上，所幸被清潔員撿到交還給陳女，經檢視包內證件、萬元現金沒短少，陳女則採買飲料向警致謝。

陳女為表示感謝，買飲料請員警。圖／新莊警分局提供
陳女為表示感謝，買飲料請員警。圖／新莊警分局提供
陳女所掉的手拿包。圖／新莊警分局提供
陳女所掉的手拿包。圖／新莊警分局提供

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