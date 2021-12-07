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影／鑰匙插門外忘拔變反鎖？台中婦困家裡求警協助

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市六旬王姓婦人前天清晨上完大夜班後到市場買菜後返家，但一時不注意，將鑰匙插在大門外，隨即進屋，王婦後來記起鑰匙沒拔，要取回鑰匙時，發現無法打開門閂，疑因鑰匙插在鑰匙孔上，導致鎖頭卡住，王婦擔心鑰匙被有心人拔走，因此趕緊報警到場，助她脫困。

台中市第二警分局立人所在5日清晨6時許獲報，王姓婦人（63歲）受困在4樓屋內，警員陳彥彰、蕭聖賢前往現場協處，發現王婦在門內呼喊，但鑰匙就插在鑰匙孔上，警員三兩下就用鑰匙將門鎖打開，將鑰匙還給王婦，但也好奇，鑰匙還插在門上怎會無法開門？

王姓婦人解釋，她是大夜班的工作，清晨下班後還到市場先買菜才返家，返家時一時精神不濟，開門後把鑰匙插在大門外就進屋，後來想起要拿時，門閂就打不開，判斷是鑰匙還插在鑰匙孔上，導致門閂被卡住，才會造成明明鑰匙插在鑰匙孔上，卻開不了門的窘境。

王婦頻頻向員警道歉，對於讓員警為此小事多跑一趟感到十分不好意思，員警再三確認她身體無恙後，叮嚀家中門鎖構造太複雜，對獨居民眾並不甚理想，提醒她務必要記得拔鑰匙，免得發生危險。

第二警分局長陳家銘呼籲，當民眾遇緊急狀況時，請保持冷靜，第一時間莫驚慌，可撥打110報案專線，警察定會盡其所能給予關懷和協助，以同理心處事，讓民眾感受警察的敬業與用心。

台中市王姓婦人前天返家時，一時不慎將鑰匙插在大門外，意外造成她反鎖在家中，警方獲報到場協助她脫困。圖／第二警分局提供
台中市王姓婦人前天返家時，一時不慎將鑰匙插在大門外，意外造成她反鎖在家中，警方獲報到場協助她脫困。圖／第二警分局提供

警察 台中市 獨居

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