影／國1麻豆南下匝道口又車禍 大貨車撞死騎士肇事逃逸

台南市52歲李姓男子上午7時22分騎機車行經麻豆區市道176線東向，在國道1號麻豆交流道南下匝道口，遭大貨車碰撞當場死亡；肇事車輛逃逸，警方擴大調閱周邊路口監視器影像追查，發現肇事車輛往南逃逸，10時10分於高雄小港攔查肇事車輛、逮捕何姓駕駛下午將帶回偵訊，肇事車輛派員前往採證相關跡證調查鑑識。

麻豆區國道1號下方市道176線路段很容易肇事，警方提醒民眾騎乘機車，行經時，一定要注意行車安全、走機車引道，另大型車及汽機車也應注意轉彎時內輪差，並保持安全距離，避免此類事故再次發生。