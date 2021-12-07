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影／國1麻豆南下匝道口又車禍 大貨車撞死騎士肇事逃逸

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南市52歲李姓男子上午7時22分騎機車行經麻豆區市道176線東向，在國道1號麻豆交流道南下匝道口，遭大貨車碰撞當場死亡；肇事車輛逃逸，警方擴大調閱周邊路口監視器影像追查，發現肇事車輛往南逃逸，10時10分於高雄小港攔查肇事車輛、逮捕何姓駕駛下午將帶回偵訊，肇事車輛派員前往採證相關跡證調查鑑識。

麻豆區國道1號下方市道176線路段很容易肇事，警方提醒民眾騎乘機車，行經時，一定要注意行車安全、走機車引道，另大型車及汽機車也應注意轉彎時內輪差，並保持安全距離，避免此類事故再次發生。

麻豆警分局長許敏能呼籲民眾，發生嚴重交通事故務必報警，並留在現場處理，分局「強烈譴責肇事逃逸案，必嚴辦追查到底」；依據刑法185-4條規定，民眾駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸者，處六月以上五年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，處一年以上七年以下有期徒刑。

國1麻豆南下匝道口又車禍，大貨車撞死騎士肇事逃逸被捕。記者周宗禎／翻攝
國1麻豆南下匝道口又車禍，大貨車撞死騎士肇事逃逸被捕。記者周宗禎／翻攝
國1麻豆南下匝道口又車禍，大貨車撞死騎士肇事逃逸被捕。記者周宗禎／翻攝
國1麻豆南下匝道口又車禍，大貨車撞死騎士肇事逃逸被捕。記者周宗禎／翻攝
國1麻豆南下匝道口又車禍，大貨車撞死騎士肇事逃逸被捕。 記者周宗禎／翻攝
國1麻豆南下匝道口又車禍，大貨車撞死騎士肇事逃逸被捕。 記者周宗禎／翻攝

國道 車禍

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