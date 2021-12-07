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高雄7旬翁噎死？檢警追查胸部瘀傷 竟是遭妻虐致死

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

高雄79歲何姓老翁中風臥床14年，今年2月春節之前，因為吃黑糖糕噎死，原以為死因單純，但相驗時檢方發現胸口有瘀傷，解剖發現何翁長期受虐，何妻才吐露她因為年輕時常受家暴，加上長期照顧臥床老翁「太累了」，才會趁他臥床時才動手施暴，檢方偵結後，依傷害致死罪將何妻起訴。

檢警調查，今年2月2日下午5時許，何翁被發現失去生命徵象，家屬通報救護人員，經送醫急救後宣告不治，由於何翁生前有吃黑糖糕，急救當時嘴裡還有黑糖糕殘渣，初判應是吞嚥不慎噎死。

但警方報請檢察官相驗後，發現老翁身上有大片不明瘀傷，檢警懷疑死因不單純，會同法醫解剖，發現何翁身上的大片不明瘀傷，是長期遭人鈍擊所致，造成胸壁組織肌肉和軟組織新舊大量內出血，續發低血溶性休克死亡，死因與黑糖糕噎死無關，懷疑是臥床時遭家屬凌虐。

死因確定後，檢警傳喚何翁家人到案說明，何妻（70歲）否認施虐，稱她照顧臥床的丈夫久了雖然會累，但只會拍嘴、大腿，但也是「輕輕拍打」，不會搥打胸口，瘀傷是何翁自己翻下床所致。但何翁孫子到案後，卻稱曾目擊奶奶多次出拳打爺爺，頻率大概2、3天一次，他見出手太重，還曾勸奶奶別再打了。

何翁的兒子到案後，則吐露實情，稱父親年輕時曾出手家暴媽媽，可能是長期照顧父親太累，他曾目睹母親出拳打爸爸，出言制止後母親就哭訴她年輕遭父親家暴的往事。

檢方根據解剖報告和證人證詞，認為何翁長期臥床，傷勢不可能是自己造成，因此認定何翁遭到何妻凌虐，導致他傷重不治，全案偵結，依傷害致死罪將何妻起訴。

高雄地檢署偵結，依傷害致死罪起訴何妻。記者張議晨／攝影
高雄地檢署偵結，依傷害致死罪起訴何妻。記者張議晨／攝影

家暴 檢察官

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