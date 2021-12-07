台65線高架5車追撞 回堵1.2公里

新北市台65線2.1K處，今天上午發生5車追撞意外。記者曾伯愷／翻攝 新北市28歲吳姓男子今天上午駕駛一輛貨車，行經台65線2.1K往五股方向，疑因剎車失靈，不慎追撞前方回堵臨停車輛，造成5車連環追撞，所幸5車駕駛僅受擦挫傷，送醫後並無大礙。由於5車駕駛沒有酒駕，肇事原因仍待警方調查釐清。

據了解，28歲吳姓男子今天上午9時22分許，駕駛一輛貨車，途中行經新北市新莊區台65線2.1K往五股方向內側車道，疑因煞車失靈，不慎追撞前方另輛由47歲吳姓男子所駕駛的小貨車。瞬間撞擊導致47歲吳男失控往前衝撞周、王、曾所駕駛的3輛汽車。

導致28歲吳男腿部擦挫傷、47歲吳男腿部擦挫傷、50歲王男脖子挫傷，緊急協助3人就醫，所幸並無大礙。警方對5名駕駛進行酒測，皆無酒精反應。這起車禍事故一度造成該路段回堵1.2公里。

事後28歲吳男向警供稱是因為「剎車失靈」釀禍，至於確切肇事原因有待警方調查釐清。

新北市台65線2.1K處，今天上午發生5車追撞意外。記者曾伯愷／翻攝

新北市台65線2.1K處，今天上午發生5車追撞意外。記者曾伯愷／翻攝

新北市台65線2.1K處，今天上午發生5車追撞意外。記者曾伯愷／翻攝

新北市台65線2.1K處，今天上午發生5車追撞意外。記者曾伯愷／翻攝

汽車後車尾被撞凹陷。記者曾伯愷／翻攝