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保母無證照！基隆3月大女嬰送托頭傷不治 檢釐清死因

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市無保母證照的林姓婦人與丈夫受託照顧5名嬰幼兒，昨天凌晨3個多月大女嬰醒來哭鬧，林婦安撫時，疑不慎讓女嬰的頭部撞到硬物，天亮後發現女嬰癱軟，搭計程車送醫急救不治。檢察官今天近午前往殯儀館相驗，調查有無延誤就醫情形，朝過失致死罪嫌偵辦。

基市府社會處表示，昨天接獲通報後，立即與家屬及相關單位聯繫瞭解案況，調查期間會持續提供關懷協助。林婦為未登記的非法保母，將依兒童及少年福利及權益保障法裁處最高3萬元罰鍰。

社會處呼籲民眾選擇保母時，可洽基隆市居家托育服務中心，或透過衛生福利部社會及家庭署托育媒合平台查詢。合法登記的保母除了要經過專業訓練及考核，還要接受市府不定期查核及輔導，雇用合法保母，相對讓父母更能安心托育。

據了解，年約60歲林姓婦人沒有保母證照，但靠口耳相傳，和丈夫共同照顧死亡的陳姓女嬰和女嬰1歲半的姊姊等5名嬰幼兒。女嬰的媽媽是上班族，周日晚間將女嬰送到林婦家中接受全日照顧，隔天凌晨出事。

女嬰致死原因，一說是昨天凌晨4點多，林婦發現女嬰醒來哭鬧，為免吵到其他嬰幼兒，她將女嬰抱下樓安撫時，不小心讓女嬰的頭部撞到扶手。另有一說是林婦安撫後，抱女嬰回房間關門時，一不小心撞到女嬰頭部。昨天上午7點多，林婦要餵奶時，發現女嬰全身癱軟，臉色發白，搭計程車送基隆長庚醫院急診，再轉送林口長庚不治。

基隆檢警接獲醫院通報後，前往林婦家中採證，並請家長將其他孩子們帶回照顧。警方約詢林婦和丈夫釐清案情，並請女嬰父母說明送托方式。檢察官今天上午11點多前往基隆殯儀館相驗，釐清女嬰死因及案發過程。

基隆市無保母證照的林姓婦人與丈夫受託照顧5名嬰幼兒，發現3個多月女嬰癱軟，搭計程車送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市無保母證照的林姓婦人與丈夫受託照顧5名嬰幼兒，發現3個多月女嬰癱軟，搭計程車送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市無保母證照的林姓婦人與丈夫受託照顧5名嬰幼兒，發現3個多月女嬰癱軟，搭計程車送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市無保母證照的林姓婦人與丈夫受託照顧5名嬰幼兒，發現3個多月女嬰癱軟，搭計程車送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝

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