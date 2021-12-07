女子撞車肇逃又翻落邊坡 疑酒駕闖禍遭送辦

淡水26歲林姓女子6日晚間與友人飲酒後開車返家，不僅擦撞小貨車肇逃，後續還衝下邊坡，整輛車翻覆在雜草及樹叢中，四輪朝天；所幸在警消迅速到場救護脫困，傷勢無大礙，遭依公共危險等罪嫌移送法辦。（翻攝照片） 中央社

淡水26歲林姓女子昨晚和友人飲酒後開車返家，不僅擦撞小貨車肇逃，後續還衝下邊坡，四輪朝天，所幸在警消迅速到場救護脫困，傷勢無大礙，遭依公共危險等罪嫌移送法辦。

新北市警察局淡水分局今天表示，26歲林女昨晚疑和友人在台北市飲酒後開車返家，深夜近11時行經中山北路往三芝方向行駛，疑似酒後駕車操控不當，在家樂福賣場前擦撞27歲張姓男子駕駛的自小貨車。

林女擦撞造成小貨車保險桿及車門受損，但她肇事後未下車查看即加速駛離，不料，車子開到中山北路二段、新市二路口時，不慎摔落邊坡，整輛車翻覆在雜草及樹叢中，四輪朝天。

警方表示，警消獲報迅速到場將林女救出，所幸林女僅手掌擦傷，由於酒測值超標，訊後，警方依肇事逃逸及公共危險等罪嫌將林女移送法辦並籲飲酒後切勿心存僥倖開車，警方將持續加強取締酒後駕車。