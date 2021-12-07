快訊

馬斯克大賣股特斯拉股票 為何持股不減反增？

女子撞車肇逃又翻落邊坡 疑酒駕闖禍遭送辦

中央社 / 新北7日電

淡水26歲林姓女子6日晚間與友人飲酒後開車返家，不僅擦撞小貨車肇逃，後續還衝下邊坡，整輛車翻覆在雜草及樹叢中，四輪朝天；所幸在警消迅速到場救護脫困，傷勢無大礙，遭依公共危險等罪嫌移送法辦。（翻攝照片） 中央社
淡水26歲林姓女子6日晚間與友人飲酒後開車返家，不僅擦撞小貨車肇逃，後續還衝下邊坡，整輛車翻覆在雜草及樹叢中，四輪朝天；所幸在警消迅速到場救護脫困，傷勢無大礙，遭依公共危險等罪嫌移送法辦。（翻攝照片） 中央社

淡水26歲林姓女子昨晚和友人飲酒後開車返家，不僅擦撞小貨車肇逃，後續還衝下邊坡，四輪朝天，所幸在警消迅速到場救護脫困，傷勢無大礙，遭依公共危險等罪嫌移送法辦。

新北市警察局淡水分局今天表示，26歲林女昨晚疑和友人在台北市飲酒後開車返家，深夜近11時行經中山北路往三芝方向行駛，疑似酒後駕車操控不當，在家樂福賣場前擦撞27歲張姓男子駕駛的自小貨車。

林女擦撞造成小貨車保險桿及車門受損，但她肇事後未下車查看即加速駛離，不料，車子開到中山北路二段、新市二路口時，不慎摔落邊坡，整輛車翻覆在雜草及樹叢中，四輪朝天。

警方表示，警消獲報迅速到場將林女救出，所幸林女僅手掌擦傷，由於酒測值超標，訊後，警方依肇事逃逸及公共危險等罪嫌將林女移送法辦並籲飲酒後切勿心存僥倖開車，警方將持續加強取締酒後駕車。

酒駕 車禍

延伸閱讀

荷包顧緊！北巿警今年到11月查獲酒駕412件

影／女酒駕肇逃翻落山溝 婉拒去醫院卻難逃進法院

男子3度酒駕被罰21萬遲不繳 房子差點被賣掉

影／新北賓士酒駕撞車肇逃　自撞民宅滿嘴鮮血放聲大哭

相關新聞

連日低溫...山友獨自下山失聯14天 高中同學懸賞30萬元尋人

來自宜蘭的52歲李姓山友上月23日參加登山團，從瑞穗林道欲攀登南三段，24日自認體能無法負荷山路，便獨自下山，沒想到就此...

台74線5車連環撞 貨車駕駛卡車內消防員破門助脫困

台74線快速道路台中往彰化8公里處（台中市西屯區）今天下午3時許，傳出5車連環撞的交通事故，其中一輛貨車的車頭凹陷，貨車...

垂降90米懸崖只為救牠 「歐告」深情搖尾謝搜救隊

南投埔里桃米里居民飼養的米克斯犬「歐告」日前上山追猴玩耍，反被猴戲，還失足墜崖，飼主聽見牠哀鳴，雖知牠還活著，但因谷深9...

均未注意車行狀況 軍卡撞汽車幸無人傷

新北市一輛憲兵軍用大卡車，今天傍晚近6時許準備開返回隊部，途中行經林口區中山路，軍卡從內側欲變換至外側車道，不慎與一輛正...

不滿前妻琵琶別抱 莽漢夥同友人縱火報復雙雙被起訴

新北市雙溪區簡姓男子聽李姓友人訴苦，得知李不滿前妻與郭男有染，兩人涉嫌潑灑汽、柴油助燃，放火燒毀郭的住家。檢方查出簡、李...

北市酒店停車場押人！逼簽9百萬賭債本票 10人遭法辦

百家樂賭場常客呂姓男子，疑似在多家賭場積欠龐大賭債，陳姓債權人等人委託徵信社找出呂男，今年8月間涉嫌在北市某酒店停車場押...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。