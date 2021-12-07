登南三段獨自下撤 52歲李姓山友失聯14天

一支登山隊11月23日從瑞穗林道入山，預計攀登南三段，52歲李姓隊員因身體不適，24日獨自撤退往回走，卻自此失聯，花蓮縣消防局獲報後上山搜救至今第9天，7日仍持續派遣搜索，另有3個民間登山團體協助搜救。（花蓮縣消防局提供） 中央社

一支登山隊11月23日從瑞穗林道入山，預計攀登南三段，52歲李姓隊員因身體不適，24日獨自撤退往回走，卻自此失聯，花蓮縣消防局獲報後上山搜救至今第9天，仍持續人道救援。

花蓮縣消防局第三大隊長呂冠辰今天接受記者訪問表示，上月29日接到報案後，持續派遣搜索，另有3個民間登山團體協助搜救，家屬也聯繫捷克「跑山獸」今天加入搜索。因近期山區溫度相當低，濕冷氣候讓人受不了，其中1個民間登山團體已先行下山。

呂冠辰說，除了林道支線、獵徑、溪溝等可能滑落地點的地面搜索，也在天候許可下，申請了5架次空勤直升機協助搜尋。「一般人能到的區域都找過了，接下來要進入高階的範圍了。」

李姓男子參加登山團10天攀登南三段（丹大東郡橫斷），11月23日從瑞穗林道入山，24日上午稱身體不適，自己1人從31公里處折返，其他隊員則按照既定行程前進。之後領隊聯繫不上李男於是報警，李男親友也在臉書上發文找人，他的同學、山友也熱心募款，今天發出懸賞30萬元告示，盼民眾一起協尋。

呂冠辰說，消防隊29日上午7時40分接獲報案，隨即組4人山搜小組入山搜尋。瑞穗林道車輛可行至19公里處，19至28公里是步行的緩上坡，根據登山經驗、李男的習性、其手機定位資料等，將10至32公里設為搜尋重點，但都無所獲。

李姓男子身穿深藍色上衣、背亮紫色背包，他的露營帳篷是淺綠色的，若有山友發現，可通報花蓮縣消防局。