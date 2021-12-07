機車騎士交流道口倒地亡 警追緝涉肇逃大型車
台南市52歲李姓男子今天上午騎機車行經麻豆區市道176線與國道1號麻豆交流道匝道口時，與大型車輛碰撞後當場死亡，疑似肇事車輛開離現場2個多小時後在高雄被警方攔查。
台南市政府警察局麻豆分局副分局長謝岳昇上午接受媒體聯訪時表示，李姓男子上午騎乘機車沿市道176線西往東方向行駛，於7時22分左右在國道1號南下匝道口時遭大型車輛碰撞，造成李男當場死亡，肇事車輛逃逸，肇事原因有待進一步釐清。
警方隨後針對現場車輛及跡證進行採證，並擴大調閱周邊路口監視器影像全力追緝，於10時10分在高雄小港攔查可疑肇事車輛，正針對相關跡證調查鑑識中。
謝岳昇表示，民眾遇交通事故時務必報警並留在現場處理，警方對肇事逃逸案件一定嚴辦到底，另外呼籲民眾騎車行經麻豆區國道1號下方市道176線應走機車引道，並注意大型車輛轉彎時的內輪差，保持安全距離，避免此類事故再次發生。
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