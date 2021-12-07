影／女酒駕肇逃翻落山溝 婉拒去醫院卻難逃進法院

新北市一名26歲林姓女子，昨晚駕駛轎車在淡水區新市二路翻落山溝，4輪朝天差點落水危及生命安全，幸運只有輕微擦傷被救出。但是原來她飆車失控是因為酒駕肇逃，雖然婉拒消防隊送醫院，可是無法拒絕警察送法院。

新北市消防局昨晚10時53分獲報，淡水區中山北路三段、新市二路四段交叉路口，有轎車翻落山溝，1人受困，隨即出動人車趕往救援。抵達現場時雨勢不小，轎車翻覆在3公尺深的漆黑竹林間溝底，旁邊還有滾滾溪流。

救援人員迅速架燈照明、準備器材，急著要在竹林裡搜救人命，幸好聽見女性駕駛還能清楚說話，似乎已經自行逃出車外，趕緊叫她不要再移動位置，以免失足落水，稍後順利救回路面，僅雙手多處擦傷，意識清醒婉拒就醫。

但是警察聞到26歲林姓女子身上濃厚酒味，而且隨後有民眾趕抵指控她車禍肇事逃逸。原來林女稍早之前，與朋友喝酒聚會之後開車準備返家途中，在淡水區中山北路二段撞到另1名27歲張姓男子駕駛的自小貨車，導致自小貨車左後保險桿及左側車門受損，可是林女肇事並未下車查看，反而加速駛離。