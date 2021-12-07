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超商騎樓天花板塌落10餘車受損 白蟻蛀蝕釀禍
高雄市新興區某超商門口的天花板，今天凌晨突然塌落，停在騎樓的10多輛機車遭壓損，警方趕緊拉封鎖線，避免路人通過遭致危害，幸未造成傷亡。據警方了解，天花板木條遭白蟻蛀蝕釀禍，店方已請保險公司與車主協調賠償。
高雄市新興區中正二路、尚義街口的某超商，今天凌晨零點15分，門口騎樓所架的天花板突然崩落，停在超商門口騎樓地的10多輛機車遭壓損，附近住戶被天花板崩落聲驚醒，車主也即向警方報案。
新興警分局中正三路派出所員警趕抵事故現場，立即拉起封鎖線，管制人車進入，並請超商店長回報公司，派員到場了解釀禍原因。
警方表示，店方發覺原來是架設天花板的木條，長年遭白蟻蛀蝕，才導致天花板崩落，因機車停騎樓已留通道，合法停車，店方已通知保險公司洽談理賠車主。
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