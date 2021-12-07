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雲峰山登山客跌落山谷頭部受傷 空勤直升機後送就醫

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

南投登山團山友不慎跌落山谷，導致頭部擦傷，後由南投消防轉報高雄消防隊，出動6名山域搜救人員前往搜救，經評估申請空勤直升機將人後送就醫。記者陳弘逸／翻攝
南投登山團山友不慎跌落山谷，導致頭部擦傷，後由南投消防轉報高雄消防隊，出動6名山域搜救人員前往搜救，經評估申請空勤直升機將人後送就醫。記者陳弘逸／翻攝

南投7人登山團，日前進行中央山脈南二段登山行程，過程中，在雲峰山發現有山友失蹤，不慎跌落山谷，導致頭部擦傷；同行團員隨即向消防求援，後由南投消防轉報高雄消防隊，出動6名山域搜救人員前往搜救。與傷者接觸後，經評估申請空勤直升機將人後送就醫，所幸，傷者送醫後無生命危險。

南投縣由7人組登山團體，12月4日進行中央山脈南二段登山行程，過程中，攀登雲峰發現有一名50歲呂姓男山友失蹤，立即向消防求援，高雄市政府消防局接獲南投縣消防局轉報，立即由第六大隊成立山域事故應變小組，並派遣6名山域搜救人員前往搜救。

過程中，登山團體領隊先行發現受困的呂男，他不慎跌落約80米深山谷，頭部擦傷，背部疼痛，意識清醒，並在原地等待救援隊抵達。

搜救人員趕抵現場，與受傷的呂男接觸後，經傷勢評估，考量人員安全，先將他帶往轆轆谷山屋，並向空勤總隊申請直升機協助後送。

空勤救援直升機於昨天上午7時50分許，降落轆轆谷山屋，成功街將受傷的呂男載往朧祥公園，後由美濃分隊救護車送往旗山醫院就醫，經治療，所幸無生命危險。

消防六大大隊長蕭國斌呼籲，近日天氣寒冷，民眾進行登山活動應注意保暖及隨身攜帶通訊設備，也可手機下載119報案APP，如遇狀況能立即向外界求援，並尋找安全避難處所等待救援、飲水糧食有效控管、利用裝備器材求救等作為避免釀成意外。

南投登山團山友不慎跌落山谷，導致頭部擦傷，後由南投消防轉報高雄消防隊，出動6名山域搜救人員前往搜救，經評估申請空勤直升機將人後送就醫。記者陳弘逸／翻攝
南投登山團山友不慎跌落山谷，導致頭部擦傷，後由南投消防轉報高雄消防隊，出動6名山域搜救人員前往搜救，經評估申請空勤直升機將人後送就醫。記者陳弘逸／翻攝
南投登山團山友不慎跌落山谷，導致頭部擦傷，後由南投消防轉報高雄消防隊，出動6名山域搜救人員前往搜救，經評估申請空勤直升機將人後送就醫。記者陳弘逸／翻攝
南投登山團山友不慎跌落山谷，導致頭部擦傷，後由南投消防轉報高雄消防隊，出動6名山域搜救人員前往搜救，經評估申請空勤直升機將人後送就醫。記者陳弘逸／翻攝

南投 直升機 山友

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