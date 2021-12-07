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機車雙載疑駛入大車視線死角 騎士乘客遭捲入車底
高雄仁武54歲許姓男子載著53歲許姓女子，今天上午行經霞海路與霞海南一街路口時，疑似駛入曳引車視線死角，雙方發生擦撞，機車遭捲入車底，所幸，許姓騎士與後座乘客，手腳僅受擦傷，意識清楚，送醫救治，無生命危險，詳細事故原因，仍待釐清。
這起車禍事故，發生於今天上午7時33分，許男與許女騎機車雙載，行經仁武霞海路與霞海南一街路口時，與36歲王姓男子駕駛的曳引車疑似轉彎時，機車駛入視線死角，雙方不慎發生碰撞。
機車遭捲入曳引車車頭底部，所幸，許男與許女手腳僅受擦傷，意識清楚，送醫救治，無生命危險，詳細事故原因，仍待警方釐清。
仁武警分局呼籲，駕駛大型車應注意速控，切勿超速或違規行駛，機車騎士應遠離大車，注意內輪差勿進入視覺死角，適當保全行車安全距離，才能避免事故發生。
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