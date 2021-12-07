小客車右轉不慎 害女騎士「犁田」掉1公尺深農田

嘉義市1名女騎士行經北港路時，有輛轎車突然右轉欲轉向產業道路，害她措不及防，連人帶車摔入落差約1公尺農田中，動也不動，嚇得駕駛趕快跳下農田關切，幸好女騎士還有意識，手腳多處擦傷，聯絡消防救護車送醫。相關車禍肇事責任由警方調查中。

嘉義市消防局昨天中午12時41分接獲民眾報案指出，北港路發生車禍即派第一大隊德安分隊救護人員趕往現場，發現有名女騎士仰躺在落差約1公尺的農田裡，救護人員立即攜帶救護器材下車查看，傷者意識清楚、手部多處擦傷及手腳有痠麻感。

25歲葉姓女騎士向救護人員表示，騎機車直行經過這路時，同向車突然要右轉，造成她閃避不及連人帶車衝落田中。當時轎車駕駛見狀立即下車也跳入田中關心騎士狀況，並使用雨傘幫忙遮陽。