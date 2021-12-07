快訊

新竹失聯移工打疫苗被捕？ 指揮中心三度重申：不會查處

馬斯克大賣股特斯拉股票 為何持股不減反增？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男街友離家18年 南警熱心協助他和母親團聚

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南47歲街友阿龍18年前因故離開高雄故鄉後杳無音信，母親報案列為失蹤人口後滿7年，經法院宣告死亡，阿龍今年7月被台南市警一分局警員尋獲並安排和母親團聚，警方協助回復身分，終於在11月底，法院判決裁定撤銷阿龍死亡宣告，回復身分展開全新的人生。

台南市警一分局德高派出所警員黃鈵閎、羅傑，7月3日夜間執行巡邏勤務，見男子騎自行車遊蕩，形跡可疑，上前盤查，驚見查詢證號顯示「死亡註銷」，經詳查後竟是失蹤長達18年撤尋失蹤人口，已遭法院宣告死亡。

據了解，阿龍18年前因故離家後杳無音信，警方尋獲時，阿龍才知曉已被母親報案列為失蹤人口，且因失蹤滿7年，經法院宣告死亡。

阿龍離家後，以撿拾資源回收為生,四處以公園、街頭為棲身處所，隨身並無任何證件。警員尋獲當日即聯繫社工並協調安置事宜，阿龍表示其母居住高雄，經詢問是否願意返鄉回家?「阿龍」表示覺得對不起母親，也希望能返家與母團聚並回復身分。

員警告知阿龍母親尋獲一事，母親又驚又喜，希望能儘快與兒子見面，因母年邁獨居、行動不便；黃鈵閎積極協助母親聯繫少年及家事法院、戶政事務所等相關單位辦理身分回復事宜，警分局並協助安排阿龍踏上回家的路途，7月5日 母子一見面，兩人便激動落淚，相當感謝警察的協助與幫忙，阿龍也搬回家與母親同住。

終於在上個月法院判決裁定撤銷阿龍的死亡宣告，並回復其身分，陸續至相關機關辦理國民身分證及健保卡等證明文件，阿龍也尋找新工作，重新過生活。

台南市警一分局德高所警員黃鈵閎（左），協助街友阿龍恢復身分，並與隆母親團聚。記者黃宣翰／翻攝
台南市警一分局德高所警員黃鈵閎（左），協助街友阿龍恢復身分，並與隆母親團聚。記者黃宣翰／翻攝

失蹤 街友

延伸閱讀

報案求助位置不明 彰警建置110簡訊報案定位即時救援

天冷基隆街友蜷縮蓋紙板 志工送便當暖暖包及棉被

盼打破刻板印象 台南辦街友體驗營掃街、露宿街頭

南投社工寒夜準備牛肉麵熱食 街友：感謝社會沒忘掉我

相關新聞

連日低溫...山友獨自下山失聯14天 高中同學懸賞30萬元尋人

來自宜蘭的52歲李姓山友上月23日參加登山團，從瑞穗林道欲攀登南三段，24日自認體能無法負荷山路，便獨自下山，沒想到就此...

台74線5車連環撞 貨車駕駛卡車內消防員破門助脫困

台74線快速道路台中往彰化8公里處（台中市西屯區）今天下午3時許，傳出5車連環撞的交通事故，其中一輛貨車的車頭凹陷，貨車...

垂降90米懸崖只為救牠 「歐告」深情搖尾謝搜救隊

南投埔里桃米里居民飼養的米克斯犬「歐告」日前上山追猴玩耍，反被猴戲，還失足墜崖，飼主聽見牠哀鳴，雖知牠還活著，但因谷深9...

均未注意車行狀況 軍卡撞汽車幸無人傷

新北市一輛憲兵軍用大卡車，今天傍晚近6時許準備開返回隊部，途中行經林口區中山路，軍卡從內側欲變換至外側車道，不慎與一輛正...

不滿前妻琵琶別抱 莽漢夥同友人縱火報復雙雙被起訴

新北市雙溪區簡姓男子聽李姓友人訴苦，得知李不滿前妻與郭男有染，兩人涉嫌潑灑汽、柴油助燃，放火燒毀郭的住家。檢方查出簡、李...

北市酒店停車場押人！逼簽9百萬賭債本票 10人遭法辦

百家樂賭場常客呂姓男子，疑似在多家賭場積欠龐大賭債，陳姓債權人等人委託徵信社找出呂男，今年8月間涉嫌在北市某酒店停車場押...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。