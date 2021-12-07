男街友離家18年 南警熱心協助他和母親團聚

台南47歲街友阿龍18年前因故離開高雄故鄉後杳無音信，母親報案列為失蹤人口後滿7年，經法院宣告死亡，阿龍今年7月被台南市警一分局警員尋獲並安排和母親團聚，警方協助回復身分，終於在11月底，法院判決裁定撤銷阿龍死亡宣告，回復身分展開全新的人生。

台南市警一分局德高派出所警員黃鈵閎、羅傑，7月3日夜間執行巡邏勤務，見男子騎自行車遊蕩，形跡可疑，上前盤查，驚見查詢證號顯示「死亡註銷」，經詳查後竟是失蹤長達18年撤尋失蹤人口，已遭法院宣告死亡。

據了解，阿龍18年前因故離家後杳無音信，警方尋獲時，阿龍才知曉已被母親報案列為失蹤人口，且因失蹤滿7年，經法院宣告死亡。

阿龍離家後，以撿拾資源回收為生,四處以公園、街頭為棲身處所，隨身並無任何證件。警員尋獲當日即聯繫社工並協調安置事宜，阿龍表示其母居住高雄，經詢問是否願意返鄉回家?「阿龍」表示覺得對不起母親，也希望能返家與母團聚並回復身分。

員警告知阿龍母親尋獲一事，母親又驚又喜，希望能儘快與兒子見面，因母年邁獨居、行動不便；黃鈵閎積極協助母親聯繫少年及家事法院、戶政事務所等相關單位辦理身分回復事宜，警分局並協助安排阿龍踏上回家的路途，7月5日 母子一見面，兩人便激動落淚，相當感謝警察的協助與幫忙，阿龍也搬回家與母親同住。