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瓦斯罐放門口不明原因爆炸釀火警 一家四口受困獲救
高雄仁武文學一街，一棟連棟四層樓透天住宅，今天下午驚傳火警，初步了解，疑似放置在門口的瓦斯罐爆炸起火，當時屋內3男1女一度受困，所幸，消防獲報後即時趕到，並將火勢撲滅，無人傷亡，2人預防性送醫，詳細起火原因，仍待釐清。
這起火警，發生於今天下午4時42分許，仁武文學一街，一棟連棟四層樓透天住宅一樓前方車庫，疑似屋主放在門口瓦斯罐爆炸起火，導致屋內4人無法逃生。
消防獲報後出動仁武、鳥松、大社、新莊分隊及特搜中隊前往救援，仁武警分局有持續派員到場協處，火勢於5時8分撲滅，並順利將屋內4人救出，所幸，意識清楚，無明顯外傷，兩人預防性送醫。
據了解，住宅由34歲李姓男子所有，他與25歲妻子，育有2名1多歲、2歲的小孩；李男說，火災發生前，有聽到疑似爆裂聲響，屋內有門口紗窗、牆面燻黑，毀損，兒子放在門口心愛的「玩具賓士車」也被燒毀。後續起火原因，仍待消防火調科釐清。
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