有詐！新店未開張被冒名上架外送平台 飲料一杯竟1299元

台中有家籌備中的茶飲店，赫然發現已被冒名登記上架，更離譜的是一杯飲料要價1299元，連繫上外送平台，得到的回應是「你不加入，就會讓原登記者加入…」，業者急向警局報案，警方只接受備案。UberEat回應深感遺憾，調查中，將努力持續提升平台用戶體驗。

洪姓業者在南屯籌備開「衣Q找茶」茶飲店，12月3日接到外送平台快遞平板電腦要她簽收，但收件人和手機都不是業者的，另發現還沒開店就被上架到UberEat平台，一杯飲料竟要價1299元，讓人傻眼。

業者說，透過管道才找到反映窗口，但回應卻是「地址相同，你們有實體店，有優先加入權」「你不加入，就會讓原登記者加入…」「如果有人訂飲料，就讓登記者出貨」明顯遭冒名向平台登記，卻無法下架，業者轉向轄區第四分局南屯派出所報案，警方以無受害者為由，僅接受備案。