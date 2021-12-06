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有詐！新店未開張被冒名上架外送平台 飲料一杯竟1299元
台中有家籌備中的茶飲店，赫然發現已被冒名登記上架，更離譜的是一杯飲料要價1299元，連繫上外送平台，得到的回應是「你不加入，就會讓原登記者加入…」，業者急向警局報案，警方只接受備案。UberEat回應深感遺憾，調查中，將努力持續提升平台用戶體驗。
洪姓業者在南屯籌備開「衣Q找茶」茶飲店，12月3日接到外送平台快遞平板電腦要她簽收，但收件人和手機都不是業者的，另發現還沒開店就被上架到UberEat平台，一杯飲料竟要價1299元，讓人傻眼。
業者說，透過管道才找到反映窗口，但回應卻是「地址相同，你們有實體店，有優先加入權」「你不加入，就會讓原登記者加入…」「如果有人訂飲料，就讓登記者出貨」明顯遭冒名向平台登記，卻無法下架，業者轉向轄區第四分局南屯派出所報案，警方以無受害者為由，僅接受備案。
業者向市員羅廷瑋陳情，平台指出，針對此案在溝通與調查過程中讓外送合作夥伴感到未盡妥善處理之處，我們深感遺憾，並且將努力持續提升平台用戶體驗。這起疑似冒名案，還在調查中。
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