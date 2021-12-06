報案求助位置不明 彰警建置110簡訊報案定位即時救援

民眾遇有事故需警察協助或處理，警方往往無法精確定位報案人所在位置，容易錯失先機。彰化縣警察局率全國警政單位之先建置完成「110簡訊報案定位快捷輔助系統」，不需事先下載及安裝APP等軟體，以快速、便捷、簡單方式定位，調派員警到場，提供民眾即時救援或協助。

彰化縣警察局指出，現在智慧型行動電話普及，民眾遇有事故需警察協助或處理時，均以行動電話撥打110報案，因行動電話報案是以基地台定位，與實際案發地點可能有1至2公里的差距，無法精確定位報案人所在位置，即時展開救援。

縣警局舉例，報案民眾如身處山區、海邊、大排水溝、鄉間偏僻道路等無明顯地標的處所，尤其如報案人本身發生急難、受傷等緊急事故需救護救援時，更因精神緊張無法清楚說明案發地點，致使110受理員警需耗費較長的時間詢問與溝通，可能因查問時間過久而錯失第一黃金救援時間，影響民眾生命財產安全。

彰化縣警察局表示，「110簡訊報案定位快捷輔助系統」是針對民眾報案位置不明的案件，不用下載App即可由110受理人員發送「定位簡訊」至民眾的行動電話，民眾只要打開簡訊「網址」開啟「定位地圖」，並回傳「定位經緯度」，110受理台即可在GIS電子地圖精準定位，取得民眾案發位置，並迅速派遣員警到場。