人在哪？跟團卻獨自下山 山友失聯13天親友急尋

一名52歲李姓山友參加登山團走南三段，考量體力無法負荷，跟不上大家，上月24日向領隊告知要獨自下山，領隊請他到山下訊息報平安，沒想到就此人間蒸發，至今失聯13天。親友著急得在網路上貼文，請其他山友提供消息，花蓮縣消防局也派員上山搜救，希望盡快找到李男的下落。

消防局第三大隊長呂冠辰指出，李姓山友在上月24日早上，自認體能無法負荷接下來的行程，經過與領隊討論及評估後，決定在瑞穗林道31公里處與其他人分開，獨自下山。因山區通訊不良，無法聯繫山下接駁者，領隊請李男下山看能否搭別人便車，並傳訊息報個平安。

瑞穗林道0至19公里處車輛可通行，19公里過後必須步行，是緩上坡的地形，以正常腳程來說，從31公里處下山，1天就能到登山口，沒想到登山團3天後走到有訊號的稜線，仍未見李男的訊息，擔心可能發生意外，緊急報案。

呂冠辰說，消防局上月29日早上7點獲報，組成山搜小組，針對19公里至28公里，最有可能失蹤的區域，以及其中最容易滑落的區域、路徑、獵徑等加強搜尋。今天是搜救第8天，已過了7天黃金搜救期，進入第二階段人道救援，重點工作轉移民間單位搜尋，目前有3個民間搜救團體在山區搜尋，消防局派員在沒找過的地方，特別是細溝部分加強搜尋。