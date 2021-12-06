快訊

分析師警告：晶圓代工廠競相擴產 2023年恐供給過剩

全國前20「科學家」臨床醫師榜行榜出爐 台大無愧龍頭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／70歲南非籍男騎電動車闖紅燈 遭車撞飛送醫亡

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮一名70歲南非籍男子DU PLESSIS（杜‧普萊西斯）騎電動車，疑似未注意號誌闖紅燈，被一輛車撞上，噴飛十餘公尺至對向車道，造成頭部重創，送醫後傷重不治。詳細車禍原因尚待警方釐清。

警方指出，今天上午10點30分獲報發生車禍，70歲南非籍男子DU PLESSIS，騎乘電動車沿著吉安路北往南闖紅燈直行，年約24歲廖姓女子開車沿著七腳川溪防汛道路西往東直行，雙方在路口處發生碰撞，造成老翁重傷送醫不治。

根據監視器畫面，當時號誌是紅燈，有其他車在路口停等，老翁卻沒有減速繼續直行，突然被行駛而來的轎車從右側撞上，造成其整個人騰空飛起，電動車也被撞得支離破碎。廖女酒測值為0，南非籍男子待抽血檢驗。

70歲南非籍男子DU PLESSIS（杜‧普萊西斯）騎電動車，疑似未注意號誌闖紅燈，被一輛車撞上，傷重不治。圖／民眾提供
70歲南非籍男子DU PLESSIS（杜‧普萊西斯）騎電動車，疑似未注意號誌闖紅燈，被一輛車撞上，傷重不治。圖／民眾提供
南非籍男子疑似未注意號誌而闖紅燈，被一輛車撞上，送醫不治。圖／民眾提供
南非籍男子疑似未注意號誌而闖紅燈，被一輛車撞上，送醫不治。圖／民眾提供
南非籍男子今天騎電動車闖紅燈，被一輛車撞上，送醫不治。圖／民眾提供
南非籍男子今天騎電動車闖紅燈，被一輛車撞上，送醫不治。圖／民眾提供

南非 車禍

延伸閱讀

全力布建EV充電樁！南韓政府：明年底前總量逾1,000座

車用元宇宙夯 車燈廠閃亮

「仙履蘭帶來好運」 屏縣九如農會課員抽到特斯拉電動車

鴻海將開進中東市場？　傳將與沙烏地阿拉伯、BMW合作製造電動車

相關新聞

台北當代工藝設計分館火災 工藝中心：已成立專案小組

國立台灣工藝研究發展中心台北當代工藝設計分館3日下午發生火警一事，除建物受損，部分參展作品亦遭火吻。台灣工藝研究發展中心...

瓦斯罐放門口不明原因爆炸釀火警 一家四口受困獲救

高雄仁武文學一街，一棟連棟四層樓透天住宅，今天下午驚傳火警，初步了解，疑似放置在門口的瓦斯罐爆炸起火，當時屋內3男1女一...

有詐！新店未開張被冒名上架外送平台 飲料一杯竟1299元

台中有家籌備中的茶飲店，赫然發現已被冒名登記上架，更離譜的是一杯飲料要價1299元，連繫上外送平台，得到的回應是「你不加...

報案求助位置不明 彰警建置110簡訊報案定位即時救援

民眾遇有事故需警察協助或處理，警方往往無法精確定位報案人所在位置，容易錯失先機。彰化縣警察局率全國警政單位之先建置完成「...

警署長表揚北市警 不忘提醒基層「案件疏失就應面對」

台北市警方近期偵破多起毒品、詐欺、幫派等各類犯罪，維護治安績效卓著，警政署長陳家欽今赴警局表揚有功人員，期許北市警方持續...

人在哪？跟團卻獨自下山 山友失聯13天親友急尋

一名52歲李姓山友參加登山團走南三段，考量體力無法負荷，跟不上大家，上月24日向領隊告知要獨自下山，領隊請他到山下訊息報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。