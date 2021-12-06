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影／70歲南非籍男騎電動車闖紅燈 遭車撞飛送醫亡
花蓮一名70歲南非籍男子DU PLESSIS（杜‧普萊西斯）騎電動車，疑似未注意號誌闖紅燈，被一輛車撞上，噴飛十餘公尺至對向車道，造成頭部重創，送醫後傷重不治。詳細車禍原因尚待警方釐清。
警方指出，今天上午10點30分獲報發生車禍，70歲南非籍男子DU PLESSIS，騎乘電動車沿著吉安路北往南闖紅燈直行，年約24歲廖姓女子開車沿著七腳川溪防汛道路西往東直行，雙方在路口處發生碰撞，造成老翁重傷送醫不治。
根據監視器畫面，當時號誌是紅燈，有其他車在路口停等，老翁卻沒有減速繼續直行，突然被行駛而來的轎車從右側撞上，造成其整個人騰空飛起，電動車也被撞得支離破碎。廖女酒測值為0，南非籍男子待抽血檢驗。
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