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傷心女癱坐情人灣海邊欲輕生 海巡員惜惜暖心救一命

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導

昨晚位於宜蘭蘇澳鎮內埤情人灣，發現一名女子癱坐潮間帶，天寒地凍，任憑浪潮拍打，海巡署宜蘭巡防區指揮部接獲民眾報案，立即派人前往關切安撫；女子起初情緒激動，經給予保暖毛毯後，她難過無力到整個人癱在海巡員懷裡，被送到醫院檢查身體狀況。

第一巡防區指揮部昨晚接獲黃姓民眾報案，指稱女性友人意圖在內埤情人灣沙灘輕生，立即出動岸巡隊南興安檢所、蘇澳安檢所、第一二岸巡中隊第一機動巡邏站等單位，並通報警方及消防局。

海巡人員攜帶遙控式救生圈等裝備抵達後，發現該名女子癱坐於潮間帶任由海浪拍打，為避免失溫，先將其攙扶上岸，以毛毯裹覆保暖。

起初該女子呼吸急促、情緒激動，經由幾名海巡人員不斷勸說安撫後才逐漸穩定，整個人疲累軟癱下來，後續由消防救護人員檢查確認沒有外傷，送往台北榮民總醫院蘇澳分院進一步檢查。

第一巡防區指揮部成功把傷心女子救回一命，並呼籲民眾珍惜生命，遇到心理困擾，透過衛生福利部安心專線0800-788995、生命求救專線1995或張老師專線1980，尋求協助。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

一名傷心女子昨晚癱坐在內埤情人灣海邊意圖輕生，海巡人員獲報前往安撫勸離，救回女子一命。圖／第一巡防區指揮部提供
一名傷心女子昨晚癱坐在內埤情人灣海邊意圖輕生，海巡人員獲報前往安撫勸離，救回女子一命。圖／第一巡防區指揮部提供
一名傷心女子昨晚癱坐在內埤情人灣海邊意圖輕生，被海巡人員發現後整個人無力癱軟，被送醫檢查狀況。圖／第一巡防區指揮部提供
一名傷心女子昨晚癱坐在內埤情人灣海邊意圖輕生，被海巡人員發現後整個人無力癱軟，被送醫檢查狀況。圖／第一巡防區指揮部提供

海巡署 蘇澳 保暖

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