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多日未供2隻看門狗食物飲水 台南某農場主人遭檢舉虐狗

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南市歸仁區一名飼主在農場養了兩隻看門的土狗，遭愛狗鄰居檢舉沒有定時來供應水和食物，狗兒經常好幾天沒有水喝；不久前還因為天氣炎熱狗差一點因為熱衰竭死亡，鄰居今天向台南市政府動保處檢舉。動保處表示，稍早已收到動保人士檢舉的畫面，將要求飼主立即改善，不改善將依照違反動物保護法開罰。

檢舉民眾表示，這農場地很大，應該是地主用來休閒使用，養的兩隻狗應該是用來看門的，使用很長的鐵鏈綁著，任由風吹日曬，而放在地面上裝水的盆子經常被鏈子勾翻倒，狗鏈甚至和樓梯纏繞，危及狗兒安全，飼主又經常好幾天才出現，怎麼要求對方改善、給兩個小狗屋避雨，飼主一直不要。

檢舉民眾說，上次發現狗差點熱衰竭時，曾向動保處檢舉，動保組有派員處理，但後來又檢舉就沒有再處理，也沒結案，昨天上午看到隔壁的兩隻狗沒有水喝、到現在著已經過了24小時狗還是沒水喝，因為不能進鄰居的私人土地，才又像動保處檢舉。

動保處動保組長周駿男強調，只要發現民眾提供的證據確實，一定會立即查處，查看動保人士提供的照片顯示，農場栓狗的狗鏈很長，放置食物飲水的容器很容易打翻，這部分會要求立即改善；至於飼主有沒有多日未提供食物飲水涉及虐待，這部分雖然有人舉發，目前沒有看到具體證據。

台南某農場主人遭檢舉虐狗、多日未供兩隻看門狗食物飲水。圖／動保人士提供
台南某農場主人遭檢舉虐狗、多日未供兩隻看門狗食物飲水。圖／動保人士提供
台南某農場主人遭檢舉虐狗、多日未供兩隻看門狗食物飲水。圖／動保人士提供
台南某農場主人遭檢舉虐狗、多日未供兩隻看門狗食物飲水。圖／動保人士提供

台南 熱衰竭

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