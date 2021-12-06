2幼童拾獲皮夾送至派出所 失主驚訝：小小年紀好難得！

台中2名男童日前在南屯區拾獲一只皮夾，發現內有6千多元新台幣、證件及卡片等，他們在原地等候也不見失主回來尋找，在母親陪同下，2名男童主動向警方報案，皮夾最終物歸原主，小小年紀就有拾金不昧的精神，

台中2名男童於1日18時許，在母親陪同下走入台中市第四警分局大墩所，向時值備勤勤務的警員鄭翔駿報案，只見2名男童手上拿著一只皮夾，面有些微膽怯的伸長雙手，將它遞向警員。

男童母親向警方表示，在返家途中，行經大墩東街與五權五街口時，小孩眼尖發現有皮包遺落在角落，皮包裡有新台幣6千多元外，還有許多卡片及證件，他們在原地等待，但也不見失主回來尋找，孩子們便主動向她說「要拿給警察叔叔」，於是便帶著他們，將拾獲的皮夾帶到派出所來報案。

鄭員在知悉狀況後，隨即透過皮夾內的證件資料，迅速聯繫上康姓失主領回，發現自己的遺失的皮夾，是由2名就讀幼稚園的男童拾回的，康姓失主也驚嘆「好難得！」

所內警員們除了讚許2位男童拾金不昧的精神外，也剛好機會教育，親切的向男童們表示，遇到危險可以放心地來找警察叔叔、阿姨協助，也讓男童消除了對警察原有的緊張，甚至開心地想和警員合照留念。