聽新聞
test
0:00 / 0:00
2幼童拾獲皮夾送至派出所 失主驚訝：小小年紀好難得！
台中2名男童日前在南屯區拾獲一只皮夾，發現內有6千多元新台幣、證件及卡片等，他們在原地等候也不見失主回來尋找，在母親陪同下，2名男童主動向警方報案，皮夾最終物歸原主，小小年紀就有拾金不昧的精神，
台中2名男童於1日18時許，在母親陪同下走入台中市第四警分局大墩所，向時值備勤勤務的警員鄭翔駿報案，只見2名男童手上拿著一只皮夾，面有些微膽怯的伸長雙手，將它遞向警員。
男童母親向警方表示，在返家途中，行經大墩東街與五權五街口時，小孩眼尖發現有皮包遺落在角落，皮包裡有新台幣6千多元外，還有許多卡片及證件，他們在原地等待，但也不見失主回來尋找，孩子們便主動向她說「要拿給警察叔叔」，於是便帶著他們，將拾獲的皮夾帶到派出所來報案。
鄭員在知悉狀況後，隨即透過皮夾內的證件資料，迅速聯繫上康姓失主領回，發現自己的遺失的皮夾，是由2名就讀幼稚園的男童拾回的，康姓失主也驚嘆「好難得！」
所內警員們除了讚許2位男童拾金不昧的精神外，也剛好機會教育，親切的向男童們表示，遇到危險可以放心地來找警察叔叔、阿姨協助，也讓男童消除了對警察原有的緊張，甚至開心地想和警員合照留念。
大墩所所長曾一峯表示，民眾應妥善保管隨身財物及貴重物品，避免遺失；若拾獲遺失物，務必從速通知遺失人或交給警察機關協助發還。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言