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分手3個月不還車！遭前女友告侵占 男裝傻上路遭警逮捕

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄楠梓區20歲王姓男子日前騎著前女友的機車，行經興楠路一帶遭警方攔查，殊不知他借前女友機車未還，已遭對方提告。據了解，兩人已分手長達3個多月，但王男否認騎乘贓車，還謊稱在其他地區被攔查都沒事；經警方調查，確實為失竊車輛，警詢後，將王男依侵占罪嫌移送。

楠梓派出所員警於，12月04日晚上10時許，巡邏行經興楠路一帶時，發現王男騎車搖搖晃晃形跡可疑，且還將機車加裝燈光閃爍器，引起警方注意，並將他攔下。

警方盤查時發現，王男騎乘的白色many機車為失竊車輛，但他竟辯稱，在其他地方被警方攔查過，都沒有怎麼樣。

據了解，王男與22歲邱姓女交往，兩人8月因吵架分手，王將機車騎走，卻遲遲不願歸還，多次向他要車，也都沒有下文，邱女無奈只好向警方報案，並提告機車失竊。警詢後，將王男依侵占罪將移送橋頭地檢署偵辦。

高雄楠梓20歲王姓男子，騎著前女友機車上路，遲遲不還車，遭提告侵占，日前遭警方逮捕。記者陳弘逸／翻攝
高雄楠梓20歲王姓男子，騎著前女友機車上路，遲遲不還車，遭提告侵占，日前遭警方逮捕。記者陳弘逸／翻攝
高雄楠梓20歲王姓男子，騎著前女友機車上路，遲遲不還車，遭提告侵占，日前遭警方逮捕。記者陳弘逸／翻攝
高雄楠梓20歲王姓男子，騎著前女友機車上路，遲遲不還車，遭提告侵占，日前遭警方逮捕。記者陳弘逸／翻攝

分手 贓車

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