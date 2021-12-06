分手3個月不還車！遭前女友告侵占 男裝傻上路遭警逮捕

高雄楠梓區20歲王姓男子日前騎著前女友的機車，行經興楠路一帶遭警方攔查，殊不知他借前女友機車未還，已遭對方提告。據了解，兩人已分手長達3個多月，但王男否認騎乘贓車，還謊稱在其他地區被攔查都沒事；經警方調查，確實為失竊車輛，警詢後，將王男依侵占罪嫌移送。

楠梓派出所員警於，12月04日晚上10時許，巡邏行經興楠路一帶時，發現王男騎車搖搖晃晃形跡可疑，且還將機車加裝燈光閃爍器，引起警方注意，並將他攔下。

警方盤查時發現，王男騎乘的白色many機車為失竊車輛，但他竟辯稱，在其他地方被警方攔查過，都沒有怎麼樣。