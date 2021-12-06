影／往返兩岸女商人失神闖道好危險 中警協助才知真相

台中市第二警分局立人所警員前天巡邏時，行經陝西路時，發現一名六旬劉姓婦人精神恍惚，還橫越道路，十分危險，警方立即停車前往協助，詢問婦人時語焉不詳，警方用人臉辨識系統，查出劉婦婦人住址，送她返家，經鄰居告知，劉婦過去從商，生意遍及兩岸，近年因罹患阿茲海默症，需要家人照顧，當天剛好家人有事，劉婦才會自己外出買午餐迷途。

台中市第二警分局立人所警員陳玫君、周明儀、實習警員蔡欣庭，前天下午2時許巡邏經過北區陝西路，發現劉姓婦人（60歲）精神恍惚，不顧往來車輛，直接橫越道路，而且步行速度很慢，讓警員看得捏了一把冷汗，因此趕快下車協處。

警方詢問劉婦要前往何處、姓名等資訊時，劉婦一臉茫然，回應「我也不知道」，警方只好利用警用電腦M-Police的人臉辨識系統，查出劉婦的姓名、住址，協助劉婦返回住處，警方抵達劉婦住處時，正巧碰到劉婦的老鄰居。

鄰居向警方表示，劉婦過去經商，生意經營的有聲有色，時常往返中國大陸與台灣，家境狀況佳，不過近年來罹患阿茲海默症，目前獨居在北區的住處，由家人與長照人員照顧，當天可能是劉家人因故未到，才讓肚子餓的劉婦外出買午餐。

鄰居說，陝西路有一家自助餐是劉婦很愛吃的，可能當時就是要去該自助餐店買午餐，不過該家餐廳在當天沒有營業，劉婦才會恍神在附近遊蕩，他會協助買午餐給劉婦吃。