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影／台84線小貨車遭曳引貨車追撞 失控撞護欄駕駛身亡

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南市43歲葉姓男子今天凌晨駕駛營業貨運曳引車，沿台南市台84線19.9公里處外側車道西往東方向行駛時，追撞前方66歲沈姓男子駕駛小貨車；沈送往麻豆新樓醫院急救宣告死亡，肇事原因與事故責任正由警方調查。

警方表示，雙方酒測值均為零，警方對現場車輛及跡證進行採證，並調閱行車紀錄器釐清肇事經過，研判葉姓男子疑似未注意車前狀況、未保持安全距離肇事。

肇事葉姓男子無大礙，他向警方供稱，當時正開車要前往屏東卸貨，該處路段缺乏照明、十分昏暗視線不清，直到出事前都沒有看到前方有小貨車。

警方調查，今天凌晨3時44分左右在84線19.9公里處、台南市麻豆區路段發生營業貨運曳引車追撞小貨車交通事故，小貨車被追撞後失控，加速往對向車道左前方偏離，最後撞上護欄，車頭損毁、沈姓駕駛當場失去呼吸心跳，送醫不治。

麻豆警分局長許敏能表示，請駕駛人深夜駕車容易因為疲勞駕駛或分心而肇事，應注意車前狀況，保持行車安全距離，勿疲勞駕駛，以避免發生事故。

台84線小貨車遭曳引貨車追撞 、失控撞護欄駕駛身亡。記者周宗禎／翻攝
台84線小貨車遭曳引貨車追撞 、失控撞護欄駕駛身亡。記者周宗禎／翻攝
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台84線小貨車遭曳引貨車追撞 、失控撞護欄駕駛身亡。記者周宗禎／翻攝
台84線小貨車遭曳引貨車追撞 、失控撞護欄駕駛身亡。記者周宗禎／翻攝
台84線小貨車遭曳引貨車追撞 、失控撞護欄駕駛身亡。記者周宗禎／翻攝
台84線小貨車遭曳引貨車追撞 、失控撞護欄駕駛身亡。記者周宗禎／翻攝
台84線小貨車遭曳引貨車追撞 、失控撞護欄駕駛身亡。記者周宗禎／翻攝

台南 車道

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