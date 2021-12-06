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疑被垃圾車音樂聲吸引 男童4樓墜下撞破遮雨棚

中央社 / 南投縣6日電

1名2歲男童疑被垃圾車音樂聲吸引，昨天晚間從住家陽台墜樓，撞破遮雨棚後摔落地面，所幸經救治暫無生命危險，不過家長未妥善注意孩子，南投縣政府將派社工師釐清有無疏失。

南投縣埔里鎮1處透天民宅昨天發生2歲男童墜樓意外，南投縣消防局中心碑分隊獲報，立即派遣救護車到場，發現男童疑從高樓層墜落，撞破塑膠遮雨棚，人車到場時已由家屬抱起，男童在救護車上不斷哭泣，初步檢傷發現手腳擦傷，立即送往埔里基督教醫院救治。

經醫院進一步檢查，發現男童脾臟破裂、顱內出血，昨天深夜轉送台中市大型醫院。家屬案發後第一時間透露，年幼的兄弟檔在樓上玩耍，疑被垃圾車發出的音樂聲吸引而到陽台「看垃圾車」，由於陽台未設鐵窗、防墜設施等，想不到男童因此從4樓陽台墜落。

南投縣警察局埔里分局副分局長涂瑞湮今天接受媒體聯訪表示，5日下午6時許接獲消防隊通報「幼童在家不慎墜落」，男童第一時間送往埔里基督教醫院，再轉送中國醫藥大學附設醫院救治，暫無生命危險，至於家屬是否違反兒童及少年福利與權益保障法，警方依規定24小時內通報南投縣政府社會及勞動處派社工師釐清。

縣府社勞處長林志忠說，依兒童及少年福利與權益保障法第51條規定，不得使6歲以下兒童或需特別看護的兒童及少年獨處或由不適當之人代為照顧，將先派社工師釐清男童家長有無疏失，可依同法第102條命其接受4小時以上50小時以下親職教育輔導。

南投 埔里

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