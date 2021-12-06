愛車送原廠保養竟遭竊 苗警火速逮女竊嫌

苗栗有男子將愛車開回原廠保養，在休息室等待報價期間，車輛竟遭不明女子以謊稱親人要用車名義，將車輛竊取開走；警方接獲通報在3小時內，將女竊嫌攔截逮捕到案。

苗栗縣警察局苗栗分局今天透過新聞稿表示，被害車主5日上午將愛車送進苗栗市某汽車服務廠進行保養，接待人員引導他至休息室等候檢修報價，但車主才剛坐下等候不久，卻從監視器畫面發現自己的車由一名頭戴鴨舌帽的陌生女子直接開走，經詢問保養廠人員，廠方也察覺有異，立即向南苗派出所報案。

警方接獲報案後，隨即調閱監視器追查遭竊車輛蹤跡，在案發後2個多小時，發現吳姓女竊嫌正開著遭竊車輛沿苗35線道路往西湖鄉方向行駛，會同通霄分局警力前往攔截圍捕。

警方表示，員警巡邏車沿途鳴放警笛，喝令對方停車，但女子非但不停還加速逃離，最後因不慎撞及山壁無法繼續行駛才停下，遭遭員警壓制以竊盜現行犯逮捕，警詢後依竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

警方事後了解，吳姓女竊嫌徒步至保養廠後，向工作人員謊稱親人急著要用車，「現在不保養了」，旋即將插有鑰匙的被害人車輛竊取駛離。

苗栗分局表示，接近年終，民眾愛車大量進服務廠保養之際，應更特別注意愛車動向，以防不法分子有機可乘，並呼籲鄉親若發現可疑人、事、物，立即向警方報案。