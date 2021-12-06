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影／車主送車保養竟被陌生人開走 苗警攔截圍捕逮到她

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

一名鍾姓男子昨天開車到苗栗市一家保養廠保養，人還在客戶休息室，吳姓女子佯稱堂哥要用車子涉嫌開走，警方據報動員攔截圍捕，在山路追逐1公里多，警員數度掏槍喝令她下車，2個小時內將她逮捕，依竊盜罪嫌移送法辦。

保養廠低調不回應這件竊案，廠方感謝警方協助迅速找回車子，警方說，保養廠表示車子受損部分，將會負責維修，將來會加強員工教育，及假日標準流程控管，避免再次發生類似事件。

苗栗警察分局南苗派出所昨天上午9點多接獲報案，鍾男的車子送保養，接待人員將他引導到客戶休息室等候檢修報價，他才坐下等候不久，吳女（35歲）頭戴白色鴨舌帽、身穿黑色羽絨衣，佯稱堂哥急要用車，因鑰匙還在車內，吳女直接就將車子開走。

南苗派出所調閱監視器，查出車子往苗35線苗栗縣西湖鄉方向，通報通霄警察分局協助攔截圍捕，昨天上午10點44分正面相遇，警員一度下車掏槍喝令下車，吳女拒捕開車180度迴轉逃離，1分多分鐘後，因車子故障停車就逮，她的說法反覆，堅稱是堂哥要她取車，卻無法交代堂哥身分，全案依竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗分局強調，正值年終，民眾車子大量進服務廠保養之際，應更特別注意動向，以防不法分子有機可乘，此外，苗警不容竊盜等治安事件，影響鄉親居住安全，若發現可疑人、事、物，請立即向警方報案，共同努力淨化社會治安。

一名鍾姓車主昨天車子送保養，卻被吳女涉嫌開走，警方據報調閱監視器，強勢攔截圍捕，2個小時吳女落網。記者范榮達／翻攝
一名鍾姓車主昨天車子送保養，卻被吳女涉嫌開走，警方據報調閱監視器，強勢攔截圍捕，2個小時吳女落網。記者范榮達／翻攝
一名鍾姓車主昨天車子送保養，卻被吳女涉嫌開走，警方據報調閱監視器，強勢攔截圍捕，2個小時吳女落網。記者范榮達／翻攝
一名鍾姓車主昨天車子送保養，卻被吳女涉嫌開走，警方據報調閱監視器，強勢攔截圍捕，2個小時吳女落網。記者范榮達／翻攝
一名鍾姓車主昨天車子送保養，卻被吳女涉嫌開走，警方據報調閱監視器，強勢攔截圍捕，2個小時吳女落網。記者范榮達／翻攝
一名鍾姓車主昨天車子送保養，卻被吳女涉嫌開走，警方據報調閱監視器，強勢攔截圍捕，2個小時吳女落網。記者范榮達／翻攝

竊盜 警察 監視器

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