誤闖尖石露營區遭老闆攔車捶車頭 業者辯她開車撞他腳

新竹縣尖石鄉月前發生有6名女子出遊要前往高台山，卻因錯看導航而誤闖私人露營區，欲離開時遭老闆大聲質問為何闖入，還被攔車甚至捶打引擎蓋，嚇得幾人事後報警提告妨害自由及毀損；不過老闆則稱當下是因車內有人說已經報警，他才不同意幾人離開，要等警方來處理，卻被衝撞到腳，才會氣得拍打車頭。

露營區曾姓老闆表示，10月29日事發當天上午，發現有人駕車誤闖他的露營區，指出對方刻意左轉進露營區的小路，他才騎車在後方不斷按喇叭示意停車，對方卻沒有停下，直到開進露營區轉了一圈，才準備掉頭離開，他上前質問駕駛為何沒聽到喇叭要求停車，還問怎麼會跑進來，認為幾人是刻意擅闖，才會不滿。

曾姓老闆接著說，聽到車內說是走錯路，要離開，他也移開車前的機車要讓他們開車離開，是突然車內傳出說已經報警，他才會不滿，認為既然已經報警，就要等警察來處理，所以再度上前不讓他們離開，沒想到被對方開車衝撞到腳，他才會氣得拍打引擎蓋。

據了解，這6名女子當天共乘2輛車要前往高台山，疑似因導航問題才會迷路開進露營區，有向老闆不斷道歉，卻被老闆暴怒的舉動嚇了一跳，還出示行車記錄器指出露營區老闆試圖關鐵門不讓他們離開，更被攔車、捶打引擎蓋，導致引擎蓋凹了一大塊。

當事的游姓女子指出，他們當天早上是要前往「高島縱走」，因為在岔路口不慎走錯開進狹窄的產業道路，因為無法迴轉才會一直向前開，被露營區老闆用機車攔下擋住去路後，他們不斷道歉，老闆卻還打算拉上鐵門，讓車上的女生們都嚇壞了，她還指出車頭被捶壞，維修就要1萬多元。