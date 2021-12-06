桃園男酒後與友人起爭執 半夜放鞭炮惡作劇被送法辦

桃園巿中壢區博愛路一帶4日深夜11時34分許有人報案，指住家附近有不明人士疑似放置土製爆裂物，燃放巨響嚇壞附近熟睡民眾，經消防火調科到場採驗初步研判為鞭炮，警方循線調閱監視器掌握25歲鍾姓嫌疑人，今上午到案說明，警依公共危險及恐嚇公眾罪嫌將鍾嫌函送桃園地檢署偵辦。

有人在臉書社群平台PO一段畫面，指本月4日深夜11時34分許於中壢區博愛三路一帶，不知何人放鞭炮（大龍炮）於民宅前，音量巨響並瞬間冒出火光，火焰四射滿地，嚇壞附近民眾，所幸無人受傷。消防局火調科到場採驗初步研判為鞭炮，非土製爆裂物。

中壢警分局接獲報案，立即循線調閱天羅地網監視器畫面，鎖定疑似涉案的鍾嫌，請他來說明；鍾嫌今上午到案後坦承說，他與友人酒後起爭執，即至友人租屋處附近，故意燃放大龍炮要驚嚇友人。警方詢後依公共危險及恐嚇公眾罪嫌將鍾嫌函送桃園地檢署偵辦。

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