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桃園男酒後與友人起爭執 半夜放鞭炮惡作劇被送法辦

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園巿中壢區博愛路一帶4日深夜11時34分許有人報案，指住家附近有不明人士疑似放置土製爆裂物，燃放巨響嚇壞附近熟睡民眾，經消防火調科到場採驗初步研判為鞭炮，警方循線調閱監視器掌握25歲鍾姓嫌疑人，今上午到案說明，警依公共危險及恐嚇公眾罪嫌將鍾嫌函送桃園地檢署偵辦。

有人在臉書社群平台PO一段畫面，指本月4日深夜11時34分許於中壢區博愛三路一帶，不知何人放鞭炮（大龍炮）於民宅前，音量巨響並瞬間冒出火光，火焰四射滿地，嚇壞附近民眾，所幸無人受傷。消防局火調科到場採驗初步研判為鞭炮，非土製爆裂物。

中壢警分局接獲報案，立即循線調閱天羅地網監視器畫面，鎖定疑似涉案的鍾嫌，請他來說明；鍾嫌今上午到案後坦承說，他與友人酒後起爭執，即至友人租屋處附近，故意燃放大龍炮要驚嚇友人。警方詢後依公共危險及恐嚇公眾罪嫌將鍾嫌函送桃園地檢署偵辦。

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有民眾報案住家附近有不明人士疑似放置土製爆裂物嚇壞附近熟睡民眾，經消防火調科到場採驗初步研判為鞭炮。記者翁唯真／翻攝
有民眾報案住家附近有不明人士疑似放置土製爆裂物嚇壞附近熟睡民眾，經消防火調科到場採驗初步研判為鞭炮。記者翁唯真／翻攝

桃園 監視器 恐嚇

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