國1下溪湖交流道兩車追撞 轎車駕駛人驚嚇咬破唇

彰化縣東溪國小員鹿路校門東側，今天上午約9點30發生貨櫃車追撞轎車的意外事故，溪湖警分局交通分隊據報趕往處理，幸好兩車都沒載乘客，駕駛人也都無大礙，但車禍事故造成國一溪湖交流道往溪湖、二林等鄉鎮方向的車流堵塞，車行速度降至20公里以下。

警方初步調查，貨櫃車由東向西行經員鹿路一段512巷口時，駕駛人疑未注意前方車況，不慎追撞轎車，造成轎車偏離車道衝向512巷的側溝，左後門全毀，轎車駕駛人受到驚嚇，咬破嘴唇。