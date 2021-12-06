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國1下溪湖交流道兩車追撞 轎車駕駛人驚嚇咬破唇

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣東溪國小員鹿路校門東側，今天上午約9點30發生貨櫃車追撞轎車的意外事故，溪湖警分局交通分隊據報趕往處理，幸好兩車都沒載乘客，駕駛人也都無大礙，但車禍事故造成國一溪湖交流道往溪湖、二林等鄉鎮方向的車流堵塞，車行速度降至20公里以下。

警方初步調查，貨櫃車由東向西行經員鹿路一段512巷口時，駕駛人疑未注意前方車況，不慎追撞轎車，造成轎車偏離車道衝向512巷的側溝，左後門全毀，轎車駕駛人受到驚嚇，咬破嘴唇。

員鹿港一段銜接溪湖交流道，車禍剛發生時，貨櫃車占用外側車道，下交流道的車流由雙車道擠入內側車道，一度壅塞，交通分隊派員據報趕往處理並指揮交通，紅燈也放行以免車流迴堵。車禍現場附近的居民表示，只聽見「碰！」巨響，她出門查看，看見貨櫃車撞上轎車，不清楚怎麼撞上去。

彰化縣東溪國小東側，發生貨櫃車追撞轎車的事故。記者簡慧珍／攝影
彰化縣東溪國小東側，發生貨櫃車追撞轎車的事故。記者簡慧珍／攝影
轎車被大貨櫃從後方追撞，警方趕往處理。記者簡慧珍／攝影
轎車被大貨櫃從後方追撞，警方趕往處理。記者簡慧珍／攝影

車道 車禍

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