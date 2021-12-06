歪腦筋動到神明上！用條線黏偷香油錢因鋁片掉落露餡

高雄陳姓男子突發奇想，竟用鐵線綁住黏有雙面膠的鋁片，到岡山福興宮福德祠內的黏取樂捐箱內的紙鈔，共得手4千元，卻因鋁片鬆脫掉落箱內逃跑；事後廟方人員發現鋁片，才驚覺被偷，報警逮人；經地院審理，將他依竊盜罪處拘役50天，並沒收竊得的4000元。

判決指出，陳男今年3月22日清晨6時52分許，騎車載著友人，行經岡山福興宮福德祠時，竟突發奇想，獨自進入廟內以鐵線綁住黏有雙面膠的鋁片，垂入樂捐箱內黏取紙鈔，共得手4千元，隨後因鋁片鬆脫掉在樂捐箱內而逃離現場。

事後，廟方人員清點樂捐箱時，察覺有鋁片，調閱監視器後，發現此事，隨即報警處理；由廟方提供監視器畫面及擷取照片，警方循線，找到犯案的陳男，將他依法函送，後由檢方起訴。

審理時，陳男自陳，僅國小畢業，從事臨時工，以日薪1千元過活，經濟狀況勉持，且還有癌末母親需扶養。