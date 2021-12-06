影／新北賓士酒駕肇逃警車追 自撞民宅滿嘴鮮血大哭

新北市1名42歲黃姓男子酒後駕駛賓士轎車，今天凌晨3時許在新莊區肇事逃逸，警方尾隨實施攔截圍捕，他卻鑽進窄巷繼續逃竄，結果因為實在太醉，自撞路旁民宅鐵捲門被迫停下，滿嘴鮮血被壓制逮捕時放聲大哭，酒測值高達每公升0.61毫克移送法辦。

據了解，黃男原本在新莊區瓊泰路附近跟朋友喝酒，卻為了幫女友買消夜酒後駕車，他開至新泰路迴轉，倒車碰撞到停放路旁的計程車，卻未下車處理直接逃離。警方獲報趕抵，發現他又繞回現場。

員警隨即上車尾隨追去，但黃男卻加速逃逸，他先左轉中正路，馬上再左轉鑽進僅容1輛汽車通行的單行道新興街。由於這一帶幾乎都是很窄的巷弄，即便清醒也要慢開，結果他在新興街底還沒能銜接到中華路一段63巷，便因酒醉失控自撞路旁民宅，造成車頭保險桿毀損掉落，黃男嘴唇流血被員警壓制逮捕，癱坐在地上哭了起來。

黃男酒測值高達每公升0.61毫克，除依公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦，還要收下2張交通違規罰單，肇事逃逸可處1千元以上3千元以下罰鍰，吊扣駕照3至6個月；闖紅燈可處1800元以上5400以下罰鍰。

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