竊嫌偷取娃娃機店商品 警民合作迅速逮人

39歲王姓娃娃機業者涉嫌利用自身所有機台鑰匙，到台南市安平區安北路娃娃機店開鎖機台得逞，涉嫌偷取商品，犯案過程全程遭老闆所裝設遠端攝影機錄下並同步通報警方，警方快速到達現場，及時逮捕王嫌，警詢後依竊盜罪嫌移送法辦。

周姓被害人本月3日接獲民眾報案稱，安平區某選物販賣機內商品遭人竊取，安平派出所所長楊博超、警員顏歆立即到達現場釐清遭竊情形。

周報案說，當天上午8點多在例行的監看時發現有不明人士疑似利用鑰匙將選物販賣機台開啟並取走行動電源商品，起初認為是自己的鑰匙遺失遭人拾獲，但自己機台的鑰匙並未遺失，當下立即撥打110向警方報稱店內遭竊。

警方獲報後3分鐘內便到達現場，而警方到場後正好撞見竊嫌手抱著剛得手的商品離開現場，楊博超見狀立即喝斥王並當場實施盤查，起初王供稱手中的物品是自己花錢夾取所得，幾經周旋之下，王終於心虛坦稱犯行。