南投傳幼童墜樓 手腳擦傷疑顱內出血送醫

南投縣埔里鎮忠孝路附近今晚一名2歲男童疑從4樓住家墜落並撞破遮雨棚後才落地，經救護人員初步檢傷，無嚴重外傷，僅手腳擦傷，但送醫檢查後，疑有顱內出血狀況，已轉往中國醫藥大學附設醫院治療，墜樓原因仍待警方調查釐清。

南投縣消防局指出，今天晚上6時21分獲報忠孝路附近巷道有幼童墜樓受傷，當下調派中心碑分隊人車馳援救護，救護車到場時，小朋友已在墜地處被人抱起，且嚎啕大哭，初步檢視僅手腳有擦傷，但仍將其緊急送往埔里基督醫院急診室。

救護人員表示，墜樓孩童體重約15公斤，墜地處上方遮雨棚破了個大洞，應是掉落後撞破遮雨棚才摔到地上，到場時，男童家人已在現場，檢傷後雖無嚴重外傷，考量恐有其他內傷，按程序讓男童在家人陪同下以救護車將其緊急送醫。