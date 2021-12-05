近千萬奧斯頓馬丁DBX被撞車尾 肇事騎士看到傻眼了

台中市西區精誠路在今天下午傳出一起奧斯頓馬丁休旅車與機車的交通事故，該輛奧斯頓馬丁的休旅車要價近千萬，肇事機車騎士當時與該輛千萬跑旅行駛同方向，疑因騎士未注意車前狀況，有擦撞該輛休旅車的車尾，車尾有輕微的小擦傷，但烤漆的費用可能也不斐，警方獲報到場，雙方都無酒精濃度，詳細肇事原因，仍待後續調查釐清。

據查，奧斯頓馬丁（Aston Martin）是知名電影007中的御用品牌車輛，在全球享譽名聲，今天下午4時許，由簡姓男子（43歲）駕駛的奧斯頓馬丁跑旅DBX，行經行經西區精誠路、精誠三街時，遭後方同行向的林姓機車騎士（33歲）撞到車尾，造成該輛名牌跑旅的車尾有些微擦傷，因為該輛跑旅是名車，加上附近是精明商圈，又逢假日人潮眾多，引來側目。

台中市第一警分局交通分隊獲報到場調查，雙方駕駛都無酒精濃度，初判是機車騎士未注意車前狀況釀禍，詳細的肇事原因，仍待交大事故組後續釐清。