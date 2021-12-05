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跌倒眼鏡破裂...近視500度山友急報案 台南消防員護送下山

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

52歲何姓男子今天傍晚到台南市東山區獨自登山，跌倒眼鏡破損，因他高度近視，沒有眼鏡看不清楚山路，趕緊撥打119求救，消防隊員天黑即時趕到，將男子護送下山，才結束這場驚魂記。

據了解，何姓男子熱愛山林，經常閒暇獨自或與山友登山，今下午如往常，前去東山區水雲里中廣牛山台登山時，不慎跌倒，配戴的眼睛飛落山坡破裂，由於他近視超過500度以上，無法看清楚山路視線，眼看天漸黑，更是著急，趕緊用手機撥119求救。

台南市消防局119勤務中心下午4點49分接獲何姓男子報案，經手機定位後，掌握他人在東山區中廣牛山台三角點附近，緊急出動東山、東原等消防分隊3部機車、91車及6名消防隊員趕往。

今下午5點26分消防隊員會同當地里長，到達法雨禪寺，繼續往中廣牛山台前進，5點29分發現何姓男子，6點10分將他帶回消防分隊，目前人已返家休息。

高度近視的何姓男子今天去台南東山區水雲里中廣牛山台登山，跌倒眼鏡破裂，消防隊員獲報上山將他救出。圖 ／讀者提供
高度近視的何姓男子今天去台南東山區水雲里中廣牛山台登山，跌倒眼鏡破裂，消防隊員獲報上山將他救出。圖 ／讀者提供

台南 山友 近視

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