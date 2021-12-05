從嘉義漂到台南！東石漁船失去動力南漂 海巡漁民頂強風搭救

台南市北門區蘆竹溝王爺港海域昨發生漁民漁船擱淺，由於沿海陣風逾7級情勢一度危急，幸在海巡弟兄與漁民聯手協助，幸運脫險，結束這海上驚魂記。

據悉，這名漁民原在嘉義東石、布袋附近海域作業，下午漁船突然失去動力，隨海南漂至5公里外台南北門海域，海巡署第六巡防區指揮部下午3點55分獲報立即派遣線上巡邏艇前往該海域救援，並通報蘆竹溝安檢所協處，發現有艘失去動力膠筏，距離岸邊約1公里，第一一岸巡隊共有蘆竹溝安檢所、將軍安檢所、第二機動巡邏站艇2車9人協助救援。

由於當時風勢強勁，搶救困難，蘆竹溝、將軍漁港也趕來協助，海巡署及漁民頂著7級陣風作業，多次被瞬間強風打落海上拖吊更是困難，與會摸黑作業，最近順利拖入將軍漁港，男子平安獲救，經初步研判，為引擎故障導致船舶失去動力。