台北當代工藝設計館火警 遭控逃生出口被堵待釐清
台北市中正區南海路上的國立台灣工藝研究發展中心台北當代工藝設計分館今午3時發生火災，雖火勢1小時就撲滅，現場無人傷亡，但有民眾指稱該館逃生梯出口被柵欄圍住，為保命只能爬柵欄逃生，警消表示，今天尚無接獲相關情資，民眾遇有逃生動線規劃問題，可向業管的市府建管處申訴。
「蘋果新聞網」報導，有順利逃生的民眾表示，原本在台北當代工藝設計分館7樓辦活動，聽到警鈴作響，循逃生梯跑到1樓，卻發現逃生梯出口被柵欄圍住，上頭還用密碼鎖上鎖，只能爬過柵欄逃命。
台北市消防局表示，民眾若遇有逃生設備、標誌問題，將由消防局處理，但有關逃生動線問題，應向建管處申訴。據現場人員說法，民眾所指柵欄「應是場館外圍外牆，不是刻意擋住逃生出口，從旁邊就能離開了」，確切有無逃生相關的違失，仍有待釐清。
建於1959年的國立台灣工藝研究發展中心台北當代工藝設計分館，前身是國立科學教育館，2006年成為台北市政府指定古蹟，2008年撥款翻修，2015年底對外開放，時常舉辦藝展、畫展等，設有餐廳，提供民眾享用下午茶。
今天下午3時，館內火警警報突然作響，所有民眾紛紛逃出該館，濃煙從建物3樓竄出，向上延燒，警消獲報到場時，原本待救人員皆已自行脫困，經水線灌救後，下午4時7分撲滅火勢，將進一步釐清確切起火原因及財損。
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