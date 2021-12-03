快訊

蘋果日報傳月底關門？工會 ：目前沒收到消息

被指涉施壓報導高嘉瑜受暴案 段宜康曝光對話內容

影／大貨車疑煞車失靈衝撞民宅 駕駛一舉動救了一群人

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄50歲陳姓男子今天中午駕駛一輛裝載螺絲的大貨車，行經成功南路行駛至仕隆南路口時，發現煞車失靈；眼看前方有4、5輛機車，正在停等紅燈時，隨即將車轉往路旁民宅撞擊樑柱，才將車輛停止，但車頭也被撞得扭曲變形，所幸，駕駛及時逃出，未受任何傷亡。經警方酒測，陳男並未飲酒，詳細事故原因仍待釐清。

這起事故，發生於今天中午12時許，陳男駕駛裝載螺絲大貨車，由楠梓駛往橋頭方向，行經成功南路行駛至仕隆南路口時，煞車不明原因失靈，眼看就要撞上前方停等紅燈的多輛機車，他隨即將車轉向路旁民宅衝撞樑柱來停車。

即使未發生追撞事故，但大貨車衝撞民宅梁柱，導致車頭全毀扭曲變形，螺絲散落一地，還波及停在路旁的一部機車；事故當下，陳男及時逃出，也未受傷，經警方酒測，發現他並未飲酒，詳細事故原因仍待釐清。

針對大型重車規畫專案勤務加強執法，岡山警分局統計，今年1月起迄11月止，共執行違規舉發共計9萬774件，相較去年同期舉發7萬3141件，增加1萬7633件。警方也呼籲，駕駛上路前應事先檢視車輛狀況並減速慢行。

高雄50歲陳姓男子今天中午駕駛一輛裝載螺絲的大貨車，行經成功南路行駛至仕隆南路口時，發現煞車失靈衝撞民宅。記者陳弘逸／攝影
高雄50歲陳姓男子今天中午駕駛一輛裝載螺絲的大貨車，行經成功南路行駛至仕隆南路口時，發現煞車失靈衝撞民宅。記者陳弘逸／攝影
事故當下，路口紅燈停等多輛機車。記者陳弘逸／翻攝
事故當下，路口紅燈停等多輛機車。記者陳弘逸／翻攝
高雄50歲陳姓男子今天中午駕駛一輛裝載螺絲的大貨車，行經成功南路行駛至仕隆南路口時，發現煞車失靈衝撞民宅。記者陳弘逸／攝影
高雄50歲陳姓男子今天中午駕駛一輛裝載螺絲的大貨車，行經成功南路行駛至仕隆南路口時，發現煞車失靈衝撞民宅。記者陳弘逸／攝影
高雄50歲陳姓男子今天中午駕駛一輛裝載螺絲的大貨車，行經成功南路行駛至仕隆南路口時，發現煞車失靈衝撞民宅。記者陳弘逸／攝影
高雄50歲陳姓男子今天中午駕駛一輛裝載螺絲的大貨車，行經成功南路行駛至仕隆南路口時，發現煞車失靈衝撞民宅。記者陳弘逸／攝影
高雄50歲陳姓男子今天中午駕駛一輛裝載螺絲的大貨車，行經成功南路行駛至仕隆南路口時，發現煞車失靈衝撞民宅。記者陳弘逸／攝影
高雄50歲陳姓男子今天中午駕駛一輛裝載螺絲的大貨車，行經成功南路行駛至仕隆南路口時，發現煞車失靈衝撞民宅。記者陳弘逸／攝影
高雄50歲陳姓男子今天中午駕駛一輛裝載螺絲的大貨車，行經成功南路行駛至仕隆南路口時，發現煞車失靈衝撞民宅。記者陳弘逸／攝影
高雄50歲陳姓男子今天中午駕駛一輛裝載螺絲的大貨車，行經成功南路行駛至仕隆南路口時，發現煞車失靈衝撞民宅。記者陳弘逸／攝影
高雄50歲陳姓男子今天中午駕駛一輛裝載螺絲的大貨車，行經成功南路行駛至仕隆南路口時，發現煞車失靈衝撞民宅。記者陳弘逸／攝影
高雄50歲陳姓男子今天中午駕駛一輛裝載螺絲的大貨車，行經成功南路行駛至仕隆南路口時，發現煞車失靈衝撞民宅。記者陳弘逸／攝影

酒測 岡山

延伸閱讀

命大！大貨車失控撞民宅 車頭扭曲全毀駕駛自行脫困

幻象戰機降落花蓮疑煞車失效 以攔截網停機成功

台中客運直撞停紅燈大貨車 嚇壞乘客「根本沒煞車」

疑未注意車前動態 20歲男騎士追撞大貨車送醫不治

相關新聞

台北當代工藝設計館火警 遭控逃生出口被堵待釐清

台北市中正區南海路上的國立台灣工藝研究發展中心台北當代工藝設計分館今午3時發生火災，雖火勢1小時就撲滅，現場無人傷亡，但...

影／大貨車疑煞車失靈衝撞民宅 駕駛一舉動救了一群人

高雄50歲陳姓男子今天中午駕駛一輛裝載螺絲的大貨車，行經成功南路行駛至仕隆南路口時，發現煞車失靈；眼看前方有4、5輛機車...

桃園民宅灌漿牆突倒塌 壓住83歲洗衣婦送醫未脫離險境

桃園市中壢區五族街今天下午疑似因住家整修灌漿，造成緊鄰的隔壁1樓增建牆突然倒塌，壓傷正在洗衣服的83歲婦人，消防局到場救...

曾打2劑疫苗！男大生打撞球昏迷死亡 解剖採檢體釐清死因

嘉義縣南華大學陳姓男學生日前突然昏倒送醫急救不治。陳生無病史，家屬懷疑與打疫苗相關，檢警今天解剖發現呼吸道充滿未消化食物...

9逃逸移工打黑工被抓 警查逃逸最久逾4年

逃逸移工！新北市新莊警分局日前接獲線報，位於新莊區中央路與福壽街一處建築工地，有逃逸外籍移工，違法在工地內打工。周一傍晚...

三重客運失控衝撞2店家 毀19部機車幸無人傷亡

40歲霍姓男司機，今天下午近3時許，駕駛三重客運712路線公車，行經新北市新莊區中正路891號前，因不明原因失控駛上人行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。