影／大貨車疑煞車失靈衝撞民宅 駕駛一舉動救了一群人

高雄50歲陳姓男子今天中午駕駛一輛裝載螺絲的大貨車，行經成功南路行駛至仕隆南路口時，發現煞車失靈；眼看前方有4、5輛機車，正在停等紅燈時，隨即將車轉往路旁民宅撞擊樑柱，才將車輛停止，但車頭也被撞得扭曲變形，所幸，駕駛及時逃出，未受任何傷亡。經警方酒測，陳男並未飲酒，詳細事故原因仍待釐清。

這起事故，發生於今天中午12時許，陳男駕駛裝載螺絲大貨車，由楠梓駛往橋頭方向，行經成功南路行駛至仕隆南路口時，煞車不明原因失靈，眼看就要撞上前方停等紅燈的多輛機車，他隨即將車轉向路旁民宅衝撞樑柱來停車。

即使未發生追撞事故，但大貨車衝撞民宅梁柱，導致車頭全毀扭曲變形，螺絲散落一地，還波及停在路旁的一部機車；事故當下，陳男及時逃出，也未受傷，經警方酒測，發現他並未飲酒，詳細事故原因仍待釐清。