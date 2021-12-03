影／大貨車疑煞車失靈衝撞民宅 駕駛一舉動救了一群人
高雄50歲陳姓男子今天中午駕駛一輛裝載螺絲的大貨車，行經成功南路行駛至仕隆南路口時，發現煞車失靈；眼看前方有4、5輛機車，正在停等紅燈時，隨即將車轉往路旁民宅撞擊樑柱，才將車輛停止，但車頭也被撞得扭曲變形，所幸，駕駛及時逃出，未受任何傷亡。經警方酒測，陳男並未飲酒，詳細事故原因仍待釐清。
這起事故，發生於今天中午12時許，陳男駕駛裝載螺絲大貨車，由楠梓駛往橋頭方向，行經成功南路行駛至仕隆南路口時，煞車不明原因失靈，眼看就要撞上前方停等紅燈的多輛機車，他隨即將車轉向路旁民宅衝撞樑柱來停車。
即使未發生追撞事故，但大貨車衝撞民宅梁柱，導致車頭全毀扭曲變形，螺絲散落一地，還波及停在路旁的一部機車；事故當下，陳男及時逃出，也未受傷，經警方酒測，發現他並未飲酒，詳細事故原因仍待釐清。
針對大型重車規畫專案勤務加強執法，岡山警分局統計，今年1月起迄11月止，共執行違規舉發共計9萬774件，相較去年同期舉發7萬3141件，增加1萬7633件。警方也呼籲，駕駛上路前應事先檢視車輛狀況並減速慢行。
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