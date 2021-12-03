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路口喇叭聲四起 台中警與外送員協力合作解塞車

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導

台中市李姓警員日前在北屯區執行交通崗勤務，下班巔峰時刻，一輛貨車拋錨在太原路與環中東路口，造成車流壅塞，李員為了排除狀況，當機立斷至車輛後方協助推車，更有外送員路見不平，立即加入推車行列，才終於讓路口恢復順暢。

台中市第五警分局北屯所警員李隆明於上個月30日18時許，在北屯區太原路與環中東路口，執行交通崗位勤務，突然聽見車輛喇叭聲四起，發現環中東路上，由南往北方向的外側車道車輛壅塞。

李員到場時才發現，原來是胡姓司機(60歲)駕駛的自小客車拋錨在道路上，動彈不得，加上適逢下班時段，車流量大，才會導致車流堵塞，他無奈向警方表示，自己車突然拋錨，怎麼試都發不動，又見後方這麼多車，一時嚇傻了，才呆坐在駕駛座。

李員知悉後，以安全考量，當機立斷請胡男將車打N檔並控制方向盤，他在後方使勁推車，途中更有外送員路見不平，加入推車行列，警民合作下，才迅速將車輛推離車道，讓交通恢復順暢。

台中市第五警分局呼籲，民眾如有需要，可隨時撥打110尋求警方協助，也提醒民眾開車上路前，應檢查車輛設備及輪胎胎壓是否正常，避免造成自己及用路人之安全上之危險。

李姓警員當機立斷，請胡男將車打N檔並控制方向盤，他在後方使勁推車，途中更有外送員路見不平，加入推車行列，迅速將車輛推離車道，讓交通恢復順暢。記者劉柏均／翻攝
李姓警員當機立斷，請胡男將車打N檔並控制方向盤，他在後方使勁推車，途中更有外送員路見不平，加入推車行列，迅速將車輛推離車道，讓交通恢復順暢。記者劉柏均／翻攝
台中一輛自小貨車日前行駛在北屯區，突然拋錨在太原路與環中東路口，造成車流壅塞。記者劉柏均／翻攝
台中一輛自小貨車日前行駛在北屯區，突然拋錨在太原路與環中東路口，造成車流壅塞。記者劉柏均／翻攝

中東 台中市 外送員

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