快訊

分析師：美股最近有「異狀」 跟網路泡沫爆掉前很像

黑煙沖天！三重果菜市場周邊起火 延燒3間連棟鐵皮屋

台北當代工藝設計分館：火警未損結構、儘速復展

中央社 / 台北3日電

位於南海路的國立台灣工藝研究發展中心台北當代工藝設計分館今天下午發生火警。工藝中心主任張仁吉表示，火勢已於下午4時7分撲滅，建築結構無損失，將儘速復展。

張仁吉向中央社記者表示，火災發生後立刻疏散館內人員，目前火勢撲滅，建築結構無損失，也無人受傷。

火災發生當下，工藝中心台北分館7樓也正舉辦「看見神之翼」漫畫發表會活動。「看見神之翼」漫畫家柯宥希向中央社記者表示，當時收到疏散通知後，立即和參加發表會民眾一起從逃生梯離開，到館外才漸漸聞到煙味，疏散過程非常快速順暢。

台北當代工藝設計分館為仿北京天壇祈年殿的建物，由旅法建築師盧毓駿設計，最初使用單位為教育資料館與科學教育館，2003年科學教育館遷出，建物被列為台北市市定古蹟。

工藝中心今天發布新聞稿，張仁吉透過新聞稿表示，下午2時45分左右，3樓東側因煙霧啟動消防警報，同時間工藝中心立即啟動火災緊急應急機制，進行人員疏散，並通報119消防單位。

消防隊約下午2時50分抵達滅火，並於4時7分撲滅，現場無人員傷亡，建築結構無受損，經消防單位調查災損約新台幣5萬元。

工藝中心說明，將持續配合消防單位調查起火原因，並儘速完成展場空間恢復及開館復展。

建築

延伸閱讀

台北當代工藝設計分館起火 警消1小時滅火無人傷

古蹟竄濃煙！臺北當代工藝設計分館起火 警消撲救中

天乾物燥火災頻繁 金門今年迄今已320件火警

台北市中正區大樓火警 釀1死2傷

相關新聞

桃園民宅灌漿牆突倒塌 壓住83歲洗衣婦送醫未脫離險境

桃園市中壢區五族街今天下午疑似因住家整修灌漿，造成緊鄰的隔壁1樓增建牆突然倒塌，壓傷正在洗衣服的83歲婦人，消防局到場救...

三重客運失控衝撞2店家 毀19部機車幸無人傷亡

40歲霍姓男司機，今天下午近3時許，駕駛三重客運712路線公車，行經新北市新莊區中正路891號前，因不明原因失控駛上人行...

台北當代工藝設計分館起火 警消1小時滅火無人傷

台北市中正區南海路上的國立台灣工藝研究發展中心台北當代工藝設計分館今天下午3時發生火災，警消獲報前往撲救，原有待救人員已...

北市女騎士騎車上班遇劫 撞上違規迴轉轎車死亡

台北市士林區今天早上7點多發生死亡車禍，一名女騎士騎機車上班途中，撞上前方黃線迴轉的轎車，女騎士頭部、腹部嚴重受傷，送醫...

曾打2劑疫苗！男大生打撞球昏迷死亡 解剖採檢體釐清死因

嘉義縣南華大學陳姓男學生日前突然昏倒送醫急救不治。陳生無病史，家屬懷疑與打疫苗相關，檢警今天解剖發現呼吸道充滿未消化食物...

9逃逸移工打黑工被抓 警查逃逸最久逾4年

逃逸移工！新北市新莊警分局日前接獲線報，位於新莊區中央路與福壽街一處建築工地，有逃逸外籍移工，違法在工地內打工。周一傍晚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。