台北當代工藝設計分館：火警未損結構、儘速復展

位於南海路的國立台灣工藝研究發展中心台北當代工藝設計分館今天下午發生火警。工藝中心主任張仁吉表示，火勢已於下午4時7分撲滅，建築結構無損失，將儘速復展。

張仁吉向中央社記者表示，火災發生後立刻疏散館內人員，目前火勢撲滅，建築結構無損失，也無人受傷。

火災發生當下，工藝中心台北分館7樓也正舉辦「看見神之翼」漫畫發表會活動。「看見神之翼」漫畫家柯宥希向中央社記者表示，當時收到疏散通知後，立即和參加發表會民眾一起從逃生梯離開，到館外才漸漸聞到煙味，疏散過程非常快速順暢。

台北當代工藝設計分館為仿北京天壇祈年殿的建物，由旅法建築師盧毓駿設計，最初使用單位為教育資料館與科學教育館，2003年科學教育館遷出，建物被列為台北市市定古蹟。

工藝中心今天發布新聞稿，張仁吉透過新聞稿表示，下午2時45分左右，3樓東側因煙霧啟動消防警報，同時間工藝中心立即啟動火災緊急應急機制，進行人員疏散，並通報119消防單位。

消防隊約下午2時50分抵達滅火，並於4時7分撲滅，現場無人員傷亡，建築結構無受損，經消防單位調查災損約新台幣5萬元。

工藝中心說明，將持續配合消防單位調查起火原因，並儘速完成展場空間恢復及開館復展。