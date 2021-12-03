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曾打2劑疫苗！男大生打撞球昏迷死亡 解剖採檢體釐清死因

中央社 / 嘉義市3日電

嘉義縣陳姓男大生到鄰近學校撞球部打球時突然昏迷。圖為撞球部外觀。聯合報系資料照片／記者莊祖銘攝影
嘉義縣陳姓男大生到鄰近學校撞球部打球時突然昏迷。圖為撞球部外觀。聯合報系資料照片／記者莊祖銘攝影
嘉義縣南華大學陳姓男學生日前突然昏倒送醫急救不治。陳生無病史，家屬懷疑與打疫苗相關，檢警今天解剖發現呼吸道充滿未消化食物，已採檢體化驗，疫苗部分須由衛福部認定。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊今天接受中央社記者訪問表示，陳姓男大生死亡案件，經解剖發現其呼吸道充滿未消化食物，是否因跌倒造成未消化食物阻塞呼吸道而窒息，已採取身體臟器檢體化驗，待解剖報告出爐才能確定死因，至於是否與疫苗相關，也須由衛福部認定。

南華大學18歲陳姓男學生11月29日晚上在中正大學撞球部突然昏倒，其後腦勺直接撞到球桌，當場倒地不起，且已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，立即進行心肺復甦術（CPR）等急救措施，並送醫急救，醫院評估後裝上葉克膜急救，但狀況持續未改善，直到隔天凌晨宣告不治。

檢方表示，陳姓男大生身體健壯，並無相關病史，除了後腦勺有撞擊傷外，並無其他外傷，因陳男於9月29日接種第1劑BNT疫苗、11月12日接種第2劑疫苗，家屬懷疑死因與疫苗相關，檢警於今天下午進行解剖，其後腦勺的撞擊傷，並非致命傷。

疫苗 嘉義 衛福部

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