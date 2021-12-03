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台北當代工藝設計分館起火 警消1小時滅火無人傷

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

北市中正區南海路上的國立台灣工藝研究發展中心台北當代工藝設計分館今天下午3時發生火災，警消獲報前往撲救，原有待救人員已自行脫困，在現場仍有大量濃煙竄出，警消持續滅火當中。

起火的國立台灣工藝研究發展中心台北當代工藝設計分館建於1959年，前身是國立科學教育館，2006年成為台北市政府指定古蹟，2008年撥款翻修，2015年底對外開放。

據悉，平時該館內設有餐廳，提供民眾享用下午茶。今天下午3時，館內火警警報突然作響，所有民眾紛紛逃出該館，濃煙從建物3樓竄出，向上延燒，警消獲報到場時，原本待救人員皆已自行脫困，經水線灌救後，於下午4時3分控制火勢，4時7分撲滅火勢，持續進行排煙作業，後續將進一步釐清確切起火原因及財損。

台北市中正區南海路上的國立台灣工藝研究發展中心台北當代工藝設計分館今午3時發生火災。記者李隆揆／攝影
台北市中正區南海路上的國立台灣工藝研究發展中心台北當代工藝設計分館今午3時發生火災。記者李隆揆／攝影
台北市中正區南海路上的國立台灣工藝研究發展中心台北當代工藝設計分館今午3時發生火災。記者李隆揆／攝影
台北市中正區南海路上的國立台灣工藝研究發展中心台北當代工藝設計分館今午3時發生火災。記者李隆揆／攝影

北市

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