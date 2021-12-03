台北當代工藝設計分館起火 警消1小時滅火無人傷

台北市中正區南海路上的國立台灣工藝研究發展中心台北當代工藝設計分館今天下午3時發生火災，警消獲報前往撲救，原有待救人員已自行脫困，在現場仍有大量濃煙竄出，警消持續滅火當中。

起火的國立台灣工藝研究發展中心台北當代工藝設計分館建於1959年，前身是國立科學教育館，2006年成為台北市政府指定古蹟，2008年撥款翻修，2015年底對外開放。